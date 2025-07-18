Türk Sinemasının Rekortmen Filmleri Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Çiçero İcralık Oldu
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-...
Türk sinemasının Oscar adayı filmi Ayla, usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Çiçero gibi son yılların en çok ses getiren filmleri icralık oldu. İstanbul 12. İcra Dairesi’nin yürüttüğü takip kapsamında rekortmen filmlerin telif hakları eylül ayında açık artırmaya sunulacak.
Kaynak: NTV
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Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Ayla', 'Müslüm', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' icradan satışa çıkarıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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