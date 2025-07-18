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Türk Sinemasının Rekortmen Filmleri Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Çiçero İcralık Oldu

Türk Sinemasının Rekortmen Filmleri Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Çiçero İcralık Oldu

Müslüm Gürses
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 08:46

Türk sinemasının Oscar adayı filmi Ayla, usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Çiçero gibi son yılların en çok ses getiren filmleri icralık oldu. İstanbul 12. İcra Dairesi’nin yürüttüğü takip kapsamında rekortmen filmlerin telif hakları eylül ayında açık artırmaya sunulacak.

Kaynak: NTV

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-...
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Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Ayla', 'Müslüm', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' icradan satışa çıkarıldı.

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Ayla', 'Müslüm', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' icradan satışa çıkarıldı.

İstanbul 12. İcra Dairesi’nin yürüttüğü takip kapsamında Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği gişe rekortmeni filmlerin telif hakları eylül ayında açık artırmaya sunulacak.

Türkiye’nin Oscar adayı olan 'Ayla'nın yüzde 100 telif hakkı satış listesine girerken, 6.5 milyon izleyiciyle rekor kıran ‘Müslüm’ filminin ise yüzde 50 hissesi satışa çıkarıldı.

Son yıllarda birçok filmi nedeniyle davalık olan Mustafa Uslu'nun mahkeme kararıyla vizyona girmeden durdurulan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi nedeniyle zor günler yaşadığı biliniyor.

Yapımcı, sanatçının çocuklarının açtığı dava sonucunda alınan durdurma kararı nedeniyle 4.5 milyon dolar zarara uğradığını ve icralık olduğunu açıklamıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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