Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memurlara 'Yarım Zamanlı Çalışma' Müjdesi: Çocuklar İlkokula Başlayana Kadar...
Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların çocukları ilkokula başlayana kadar yarım zamanlı çalışacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yarım Zamanlı Çalışma’ açıklaması:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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