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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memurlara 'Yarım Zamanlı Çalışma' Müjdesi: Çocuklar İlkokula Başlayana Kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memurlara 'Yarım Zamanlı Çalışma' Müjdesi: Çocuklar İlkokula Başlayana Kadar...

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2025 - 20:08 Son Güncelleme: 17.07.2025 - 20:31

Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların çocukları ilkokula başlayana kadar yarım zamanlı çalışacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yarım Zamanlı Çalışma’ açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

  • Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretme kabiliyetimiz ilk günkü gibi diridir, canlıdır, güçlüdür.

  • Terörsüz Türkiye süreci ile evlatlarımıza huzurla yaşayacağı bir ülke bırakmak peşindeyiz. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği ve dirliği için yapıyoruz.

  • Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak Türkiye'yi muzaffer ve muvaffak kılmak için yapıyoruz. 

  • Bütün bu hazımsızlığın işaretlerini sadece Kızılcahamam'daki konuşmamızdan değil LGS tartışmalarında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip düşmanlığına evrildi. Bir imam hatip lisemizi açtığı pankart sebebiyle hedef gösterdiler. Çocuklarımızın masum duygularını istismar ettiler. 

  • Kimsenin çocuklarının eğitimi için her türlü fedakarlığa razı olan anne ve babaların duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Duyumla dedikodu ile siyaset yapılmaz. Hiçbir evladımızın emeğinin umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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