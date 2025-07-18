Zorunlu Din Dersine Onay Çıktı: Danıştay'dan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kararı
Danıştay, zorunlu din dersi uygulamasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; Yüksek Mahkeme, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muafiyet talebinin reddini hukuka uygun buldu. Kararda, zorunlu din dersi uygulamasının Anayasa'nın 24. maddesine dayandığı ve bu düzenlemenin, dini duyguların istismarını önlemeye yönelik toplumsal bir gereklilik olduğu vurgulandı.
Kaynak: Fevzi Çakır - Habertürk
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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