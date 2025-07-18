Zorunlu Din Dersine Onay Çıktı: Danıştay'dan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kararı

İstanbul’da ikamet eden bir aile, ilkokul 4. sınıf öğrencisi çocuklarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle 5 Ekim 2017’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Ancak İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Ekim 2017 tarihli kararla bu talebi reddetti. Aile de söz konusu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Dava, Danıştay 8. Dairesi tarafından 7 Kasım 2022 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, davayı reddetti. Kararda, Anayasa’nın 24. maddesi uyarınca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğu vurgulandı.