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Zorunlu Din Dersine Onay Çıktı: Danıştay'dan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kararı

Zorunlu Din Dersine Onay Çıktı: Danıştay'dan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 13:17 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 13:20

Danıştay, zorunlu din dersi uygulamasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; Yüksek Mahkeme, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muafiyet talebinin reddini hukuka uygun buldu. Kararda, zorunlu din dersi uygulamasının Anayasa'nın 24. maddesine dayandığı ve bu düzenlemenin, dini duyguların istismarını önlemeye yönelik toplumsal bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Kaynak: Fevzi Çakır - Habertürk

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Bir aile, 2017 yılında ilk başvurusunu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptı.

Bir aile, 2017 yılında ilk başvurusunu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptı.

İstanbul’da ikamet eden bir aile, ilkokul 4. sınıf öğrencisi çocuklarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle 5 Ekim 2017’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Ancak İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Ekim 2017 tarihli kararla bu talebi reddetti. Aile de söz konusu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Dava, Danıştay 8. Dairesi tarafından 7 Kasım 2022 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, davayı reddetti. Kararda, Anayasa’nın 24. maddesi uyarınca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Ailenin temyiz başvurusu üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

Ailenin temyiz başvurusu üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

Kurul, oy çokluğuyla temyiz talebini reddetti. Kararda, Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği ret kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi. 

Gerekçekli kararda yer alan ifadede; Din ve ahlak öğretiminin devletin kontrolünde yürütülmesi, dini duyguların istismar edilmesini önlemeye yönelik zorunlu bir toplumsal gereksinimdir. Anayasa’nın ilgili maddesinin hazırlanma sürecinde Danışma Meclisi gerekçesinde de bu ihtiyaç açıkça dile getirilmiştir denildi. 

Danıştay’ın verdiği bu karar, Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu statüsünü bir kez daha hukuki güvence altına almış oldu. Bu karar sonrası ilkokul ve liselerde zorunlu din dersi uygulaması devam edecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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