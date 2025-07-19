Korumasına Çiğ Köftesiz Boş Marul İkram Etmişti: O Vali ve Korumasından Yeni Video Geldi

Videonun gündem olmasının ardından kentte incelemelerde bulunan Aygöl, bir tatlıcıya uğradı. Çiğ köfte görüntülerini hatırlatan Vali Aygöl, bu kez korumasını çağırarak tatlı ikram etti. Aygöl, tatlı ikram ederken 'Çiğ köfte akşam ama şimdiden bak bir tatlı iki tatlı. Afiyet olsun abicim, kurtar bizi. İşi tatlıya bağladık' ifadelerini kullandı.