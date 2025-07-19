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Korumasına Çiğ Köftesiz Boş Marul İkram Etmişti: O Vali ve Korumasından Yeni Video Geldi

Korumasına Çiğ Köftesiz Boş Marul İkram Etmişti: O Vali ve Korumasından Yeni Video Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 12:23

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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, geçen günlerde uğradığı dükkanda korumalarına çiğ köfte dağıtmıştı. Ancak Vali’nin bir korumasına içine çiğ köfte unutarak boş marul vermesi ve korumanın mimikleri gündem olmuştu. Vali Şefik Aygöl, bu kez tatlı ikram ederek korumasının gönlünü aldı. Aygöl, tatlı ikram ederken 'Kurtar bizi, işi tatlıya bağladık' ifadelerini kullandı.

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İzlemeyenler için 'çiğ köftesiz marul' anları böyle gülümsetmişti👇🏻

Boş marul verdiği korumasının tepkisi ve mimikleri gündem olmuştu.

Boş marul verdiği korumasının tepkisi ve mimikleri gündem olmuştu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, geçen hafta Çemişgezek’te Kale Mahallesi Gedikler Caddesi'ndeki esnaf ziyareti sırasında bir çiğ köfteci dükkanına uğradı.

Burada işletme sahibinin ikram ettiği çiğ köfteleri yanındakilerle paylaşan Aygöl, koruma memurlarından birine sadece marul verip içine çiğ köfteyi koymayı unuttu. Aygöl, bu anlara ilişkin görüntüleri, 'Kendi lokmasına sahip çıkmayan koruma bizi nasıl koruyacak' notunu yazıp sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Bu kez tatlı ikram etti👇🏻

"İşi tatlıya bağladık."

"İşi tatlıya bağladık."

Videonun gündem olmasının ardından kentte incelemelerde bulunan Aygöl, bir tatlıcıya uğradı. Çiğ köfte görüntülerini hatırlatan Vali Aygöl, bu kez korumasını çağırarak tatlı ikram etti. Aygöl, tatlı ikram ederken 'Çiğ köfte akşam ama şimdiden bak bir tatlı iki tatlı. Afiyet olsun abicim, kurtar bizi. İşi tatlıya bağladık' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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