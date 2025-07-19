Korumasına Çiğ Köftesiz Boş Marul İkram Etmişti: O Vali ve Korumasından Yeni Video Geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, geçen günlerde uğradığı dükkanda korumalarına çiğ köfte dağıtmıştı. Ancak Vali’nin bir korumasına içine çiğ köfte unutarak boş marul vermesi ve korumanın mimikleri gündem olmuştu. Vali Şefik Aygöl, bu kez tatlı ikram ederek korumasının gönlünü aldı. Aygöl, tatlı ikram ederken 'Kurtar bizi, işi tatlıya bağladık' ifadelerini kullandı.
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İzlemeyenler için 'çiğ köftesiz marul' anları böyle gülümsetmişti👇🏻
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Boş marul verdiği korumasının tepkisi ve mimikleri gündem olmuştu.
Bu kez tatlı ikram etti👇🏻
"İşi tatlıya bağladık."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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