Esnaf Ziyaretinde Gülümseten Anlar: Vali Korumasına Çiğ Köfte Vermeyi Unuttu
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün kentte yaptığı esnaf ziyareti sırasında gülümseten anlar yaşandı. Bir çiğ köfteciyi ziyaret eden Vali Aygöl, aldığı çiğ köfteleri yanındakilere ikram etti. Ancak koruması sadece marulla yetinmek zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri