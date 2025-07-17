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Esnaf Ziyaretinde Gülümseten Anlar: Vali Korumasına Çiğ Köfte Vermeyi Unuttu

Esnaf Ziyaretinde Gülümseten Anlar: Vali Korumasına Çiğ Köfte Vermeyi Unuttu

Tunceli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 13:40

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün kentte yaptığı esnaf ziyareti sırasında gülümseten anlar yaşandı. Bir çiğ köfteciyi ziyaret eden Vali Aygöl, aldığı çiğ köfteleri yanındakilere ikram etti. Ancak koruması sadece marulla yetinmek zorunda kaldı.

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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı.

Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Korumasına sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Aygöl’ün o anları ile korumasının yüz ifadesi çevresindekilerin gülümsemesine yol açtı.

O anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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