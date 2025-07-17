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Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.07.2025 - 13:08

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı: 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını tehdit ettiği gerekçesiyle haziran ayında tutuklanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını tehdit ettiği gerekçesiyle haziran ayında tutuklanmıştı.

Fatih Altaylı, YouTube kanalında, bir anket sonucuna dair yorumlarda bulunmuştu. Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyunca Cumhurbaşkanlığı’na devam etsin sorusuna halkın yüzde 70’inin karşı olduğunu vurgulayan Fatih Altaylı, “Çok beklediğim oran. AKP ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiçkimse böyle bir şeye onay vermez. Bu milletin geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş millettir. Az buz değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardın Altaylı, Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İddianame hazırlandı. En az 5 yıl hapis istendi.

İddianame hazırlandı. En az 5 yıl hapis istendi.

Fatih Altaylı hakkında, 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan iddianame hazırlandı. Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla ceza istendi.

Öte yandan Altaylı ifadesinde ise şunları demişti:

'Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur aynen tekrar ederim. @fatihaltayli isimli YouTube hesabı bana aittir. Ben söz konusu hesaptan 20.06.2025 tarihinde söz konusu paylaşımları yaptım. Ancak yapmış olduğum bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret ya da tehdit kastım yoktur. 

Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydi hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına ilişkin yapılan bir oylamada yüzde 70 oranında bu değişikliğe onay verilmeyeceği şeklindeki anket sonucu bana soruldu. Ben de bununla ilgili olarak yorumda bulundum. Türk halkının sandığı sevdiğini, demokrasiye inandığını tanzimattan önce de padişahların tahttan alındığı, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını belirttim.

 Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmedim; hakaret etmedim. Sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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