Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı: 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını tehdit ettiği gerekçesiyle haziran ayında tutuklanmıştı.
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İddianame hazırlandı. En az 5 yıl hapis istendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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