Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Fatih Altaylı'ya Tehdit
Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesi ve YouTube kanalında gündemi değerlendirmeyi sürdürüyor. Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yeni bir video yayımladı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa devam etmesine halkın yüzde 70'inin karşı olduğu dile getirilirken Altaylı, 'Bu millet padişahını öldürmüştür' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Fatih Altaylı'nın o sözlerini paylaşarak 'Suyun ısınmaya başladı' paylaşımını yaptı.
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"Az değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı.”
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Saral'ın paylaşımına tepki geldi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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