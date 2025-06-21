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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Fatih Altaylı'ya Tehdit

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Fatih Altaylı'ya Tehdit

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 16:31

Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesi ve YouTube kanalında gündemi değerlendirmeyi sürdürüyor. Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yeni bir video yayımladı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa devam etmesine halkın yüzde 70'inin karşı olduğu dile getirilirken Altaylı, 'Bu millet padişahını öldürmüştür' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Fatih Altaylı'nın o sözlerini paylaşarak 'Suyun ısınmaya başladı' paylaşımını yaptı.

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"Az değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı.”

"Az değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı.”

Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyunca Cumhurbaşkanlığı’na devam etsin sorusuna halkın yüzde 70’inin karşı olduğunu vurgulayan Fatih Altaylı videosunda şunları dedi:

“Çok beklediğim oran. AKP ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiçkimse böyle bir şeye onay vermez. Bu milletin geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş millettir. Az buz değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı.”

Kaynak

Oktay Saral ise videoyu alıntılayarak "Suyun ısımaya başladı" yazdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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