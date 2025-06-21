Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Fatih Altaylı'ya Tehdit

Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesi ve YouTube kanalında gündemi değerlendirmeyi sürdürüyor. Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yeni bir video yayımladı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa devam etmesine halkın yüzde 70'inin karşı olduğu dile getirilirken Altaylı, 'Bu millet padişahını öldürmüştür' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Fatih Altaylı'nın o sözlerini paylaşarak 'Suyun ısınmaya başladı' paylaşımını yaptı.