Ekrem İmamoğlu'dan ''Terörsüz Türkiye'' Mesajı: Barışın Yolu Türkiye Cumhuriyeti'nin Yoludur

Bu hususta, hem Türkiye’de terör ve çatışmanın son bulması için halihazırda yürütülen sürecin hem de Kürt meselesinin eşitlik ve demokratik Cumhuriyet prensipleri etrafında çözülmesi için gereken adımların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak bir komisyon etrafında, şeffaf ve katılımcı bir iradeyle ve aciliyetle atılması gerektiğini düşünüyorum. Barışın ve demokrasinin koşulu olmaz. Terör ve çatışmanın bir daha nüksetmeyecek biçimde sonlandırılabilmesi ve Kürt meselesinin vatandaşlarımızın hepsinin içine sinen bir biçimde çözülebilmesi için bu konuların kapalı kapılar ardında değil milletin ve meclisin rehberliğinde müzakere edilmesi gerekiyor.

Bu çerçevede şunu bilhassa vurgulamak isterim: Ülkemiz bütün kurum ve kurallarıyla demokrasiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine dönmeden Kürt meselesi kalıcı bir biçimde çözülemez. Kürt meselesini çözmeye çalışırken muhalifleri düşmanlaştıran, CHP’ye ve muhalefete düşman hukukunu reva gören bir zihniyet, sorunlarımızı kalıcı bir biçimde çözemez. Kimse unutmasın: Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’yi yok sayan girişimler, milletin sesine kulaklarını tıkayan ve koltuk hırsını milletin istikbalinin önüne koyan bir anlayış, ülkemizin geleceği için atılması gereken adımların samimiyetinin milletimiz nezdinde sorgulanmasıyla karşılaşacaktır.

Ülkemizin ve bölgemizin durumu, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırı ve Suriye’de yaşananlar dikkatli ve akılcı bir bölge siyaseti izlememiz gerektiğini bir kez daha gösteriyor. İsrail’in bölgede yaktığı alevin büyümesini engellemeye çalışmalı, Suriye’deki geçiş sürecinin Arap, Kürt, Türkmen, Alevi, Dürzi bütün Suriyelilerin haklarının korunduğu bir anayasayla neticelenmesi için destek vermeliyiz.

Bölgemizin bir kez daha büyük bir felaket yaşamaması için bölge ülkeleri arasında toprak bütünlüğüne saygı, hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetişim ilkelerini rehber edinen diplomatik inisiyatifleri kararlılıkla yürütmeliyiz. Bu süreçte sınır güvenliğimize, bize yönelik tehditlere ve gelişmelere karşı büyük bir teyakkuzla hareket etmek de büyük önem taşıyor.

Bu zorlu dönemde, ülkemizi demokrasinin, adaletin ve barışın karargahı yaparak Ortadoğu’da bir emsal haline getirecek politikalarımızı kararlılık ve azimle hazırlıyoruz. İnanıyorum ki, bizimle beraber ülkemiz içeride ve dışarıda karşılaştığı zorlu sınavları başarıyla geçecek ve ateş çemberi haline gelmiş olan Ortadoğu’da barışın, adaletin ve istikrarın temel aktörlerinden olacaktır. Türk Kürt, bütün vatandaşlarımızla bölgemizi sarsan bugünkü zorlukları kardeşlikle, dayanışmayla ve ortak bir gelecek ufkuyla geride bırakacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle, ziyaretime gelerek değerli görüşlerini aktaran DEM Parti eş genel başkanlarına tekrar teşekkür ediyor, milletimize kavuşacağımız günün hasretiyle kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.'