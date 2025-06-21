SGK'nın Az Bilinen Emeklilik Hakları: 5 Yıl Erken Emekli Olmak Mümkün!
Erken emeklilik pek çok çalışanın hayali. Emeklilik uzun yıllardır çalışanların gündeminde yer alırken yaş ve düşük maaşlar sıkça tartışılan konların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) pek çok düzenlemesiyle emeklilikte vatandaşlara bazı ayrılacalıklar tanınabiliyor. Doğru ve planlı düzenlemeyle erken emeklilik mümkün; peki ama nasıl? İşte SGK’nın az bilinen emeklilik hakları.
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Erken emekli olabilir miyim?
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SGK'nın az bilinen emeklilik hakları
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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