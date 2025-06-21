SGK'nın Az Bilinen Emeklilik Hakları: 5 Yıl Erken Emekli Olmak Mümkün!

Doğru ve planlı bir düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün. Pek çok çalışan haklarını bilmezken çalıştığı iş ve koşullara göre erken emekli olma fırsatları bulunuyor.

Örneğin ağır ve riskli işlerde çalışanlar erken emekli olabilecek kişiler listesinde ilk sırada geliyor. Bu meslek grubunda çalışan kişiler SGK tarafından verilen fiili hizmet süresi zammı (yıpratıcı mesleklere avantaj) sayesinde erken emekli olabilir.

Her çalışma yılı için 60, 90 veya 120 gün ek prim kazanılıyor. Bu ek süreler, hem toplam prim gününe ekleniyor hem de emeklilik yaşını düşürüyor.

Örneğin;