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SGK'nın Az Bilinen Emeklilik Hakları: 5 Yıl Erken Emekli Olmak Mümkün!

SGK'nın Az Bilinen Emeklilik Hakları: 5 Yıl Erken Emekli Olmak Mümkün!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 11:55

Erken emeklilik pek çok çalışanın hayali. Emeklilik uzun yıllardır çalışanların gündeminde yer alırken yaş ve düşük maaşlar sıkça tartışılan konların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) pek çok düzenlemesiyle emeklilikte vatandaşlara bazı ayrılacalıklar tanınabiliyor. Doğru ve planlı düzenlemeyle erken emeklilik mümkün; peki ama nasıl? İşte SGK’nın az bilinen emeklilik hakları.

Kaynak: CNN Türk

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Erken emekli olabilir miyim?

Erken emekli olabilir miyim?

Doğru ve planlı bir düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün. Pek çok çalışan haklarını bilmezken çalıştığı iş ve koşullara göre erken emekli olma fırsatları bulunuyor. 

Örneğin ağır ve riskli işlerde çalışanlar erken emekli olabilecek kişiler listesinde ilk sırada geliyor. Bu meslek grubunda çalışan kişiler SGK tarafından verilen fiili hizmet süresi zammı (yıpratıcı mesleklere avantaj) sayesinde erken emekli olabilir.

Her çalışma yılı için 60, 90 veya 120 gün ek prim kazanılıyor. Bu ek süreler, hem toplam prim gününe ekleniyor hem de emeklilik yaşını düşürüyor.

Örneğin;

  • Bir işçi, 10 yıl boyunca yıllık 120 gün fiili hizmet zammı alırsa:

  • Toplamda 1.200 gün (yaklaşık 3,5 yıl) prim fazladan sayılıyor.

  • Bu sayede emeklilik yaşı da 3,5 yıl erkene çekiliyor.

Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı

Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı

Bir anne sürekli bakıma muhtaç bir çocuğa sahipse SGK bu annelere erken emeklilik hakkı sunuyor.

Toplam prim gün sayısının yüzde 25’i kadar ek prim süresi veriliyor. Bu süre, annenin emeklilik yaşından düşülerek daha erken emekli olmasına olanak sağlıyor.

Örneğin;

  • 6.000 prim günü bulunan bir anneye:

  • 1.500 gün ek prim süresi tanınıyor.

  • Böylece yaklaşık 4 yıl daha erken emekli olabiliyor.

SGK'nın az bilinen emeklilik hakları

SGK'nın az bilinen emeklilik hakları

Emekliliğinizi doğru planlamak ve haklarınızı öğrenmek için muhakkak bir uzmana başvurun SGK’nın sunduğu bu erken emeklilik fırsatları, kişiye özel hesaplama gerektiren avantajlardır. Her kişinin:

  • Sigorta türü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı),

  • İşe başlama tarihi,

  • Yaşı ve prim gün sayısı farklı olduğu için doğru ve avantajlı bir emeklilik planlaması için uzman desteği almak büyük önem taşıyor.

Özellikle fiili hizmet zammı ve engelli çocuğu olan annelere tanınan ayrıcalıklar, uygun koşullarda yıllarca daha erken emekliliğin kapısını aralayabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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