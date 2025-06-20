Ünlü Döner Zinciri Ekrem Coşkun Konkordato İlan Etti

Merkezi Konya’da bulunan Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket, konkordato ilan etti. Şirket hakkında 3 aylık mühlet verildi. Bu süre boyunca konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığı incelenecek. Bu inceleme de serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek. Mahkeme kararıyla şirket hisselerinin başkasına satış ve devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına karar verildi.