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Ünlü Döner Zinciri Ekrem Coşkun Konkordato İlan Etti

Ünlü Döner Zinciri Ekrem Coşkun Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 23:48

İflas bayrağı çeken firmalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez iflas eşiğine gelen ünlü döner zinciri oldu. Ekrem Coşkun Gıda, konkordato ilan etti. Şirkete konkordato için 3 aylık süre verildi. Ekrem Coşkun Döner'in 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.

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2025’in ilk beş ayında 2 bini aşkın şirket konkordato talep etti.

2025’in ilk beş ayında 2 bini aşkın şirket konkordato talep etti.

Ekonomik kriz 7’den 77’ye herkesi vurdu. Maaşlı çalışan da şirket sahipleri de krizden nasibini alıyor. Türkiye’nin önde gelen büyük şirketleri mali sıkıntılar yaşarken ünlü markalar art arda iflas bayrağını çekiyor. Şirketler krize karşı işten çıkarmalara başvurup küçülmelere giderken son çare olarak konkordato sürecine başvuruyorlar. Öyle ki veriler de vahim durumu gözler önüne seriyor. 2025 yılının ilk beş ayında 2 bin 235 şirket konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun konkordato ilan etti.

Ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun konkordato ilan etti.

Merkezi Konya’da bulunan Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket, konkordato ilan etti. Şirket hakkında 3 aylık mühlet verildi. Bu süre boyunca konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığı incelenecek. Bu inceleme de serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek. Mahkeme kararıyla şirket hisselerinin başkasına satış ve devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına karar verildi.

“Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıktan Ekrem Coşkun'un 250'yi aşkın şubesi var.

“Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıktan Ekrem Coşkun'un 250'yi aşkın şubesi var.

Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıkan şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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