Ünlü Döner Zinciri Ekrem Coşkun Konkordato İlan Etti
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2025’in ilk beş ayında 2 bini aşkın şirket konkordato talep etti.
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Ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun konkordato ilan etti.
“Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıktan Ekrem Coşkun'un 250'yi aşkın şubesi var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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