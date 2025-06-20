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Sosyal Medyada Gündem Olan Video: Ünlü Gazeteci ABD’li Siyasetçiyi Fena Köşeye Sıkıştırdı

Sosyal Medyada Gündem Olan Video: Ünlü Gazeteci ABD’li Siyasetçiyi Fena Köşeye Sıkıştırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 21:24

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ABD’li gazeteci Tucker Carlson ve ABD’li Senatör arasında İran tartışması yaşandı. Gazeteci, siyasetçiyi fena köşeye sıkıştırdı. Carlson, ABD’li siyasetçinin İran hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek tanımadıkları ülkeye müdahale çağrısı yapmasını sert dille eleştirdi. O video sosyal medyada gündem oldu.

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O tartışmayı buradan izleyebilirsiniz👇🏻

İran'a müdahale çağrısı yapan ABD'li senatöre gazeteci Carlson sert tepki gösterdi.

İran'a müdahale çağrısı yapan ABD'li senatöre gazeteci Carlson sert tepki gösterdi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran ile ilgili açıklamaları nedeniyle ABD Senatörü Ted Cruz'u canlı yayında  tepki gösterdi. Carlson, Cruz’a müdahale etmek istediği İran’ın nüfusunu sordu. Ancak Cruz bu soruya yanıt veremedi. Senatör, İran nüfusunu bilmediğini söylerken Carlson, “Yıkmak istediğiniz ülkenin nüfusunu bilmiyor musunuz?” diyerek tepki gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Pelda

İşini yapan özgür gazeteciler; akp'nin işine gelmediği için her türlü engele başvurduklarından, olması gereken gazeteci profiline gıpta eder olduk. Ses çıkar... Devamını Gör

Can vanKamp

Tucker maşallah takır takır!

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