Sosyal Medyada Gündem Olan Video: Ünlü Gazeteci ABD’li Siyasetçiyi Fena Köşeye Sıkıştırdı

ABD’li gazeteci Tucker Carlson ve ABD’li Senatör arasında İran tartışması yaşandı. Gazeteci, siyasetçiyi fena köşeye sıkıştırdı. Carlson, ABD’li siyasetçinin İran hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek tanımadıkları ülkeye müdahale çağrısı yapmasını sert dille eleştirdi. O video sosyal medyada gündem oldu.
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İran'a müdahale çağrısı yapan ABD'li senatöre gazeteci Carlson sert tepki gösterdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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İşini yapan özgür gazeteciler; akp'nin işine gelmediği için her türlü engele başvurduklarından, olması gereken gazeteci profiline gıpta eder olduk. Ses çıkar... Devamını Gör
Tucker maşallah takır takır!
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