Okul Forması Geri Geliyor! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Vatandaşları İkiye Bölen Serbest Kıyafet Kararı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda forma dönemine tekrar dönüleceğini açıkladı. Bakan Tekin, “2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak' dedi. Yeni dönemde hayata geçirilecek uygulama sosyal medyayı ikiye böldü. Karara destek verenler kadar karşı çıkanlar da oldu.
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Okul forması geri geliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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