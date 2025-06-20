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Okul Forması Geri Geliyor! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Vatandaşları İkiye Bölen Serbest Kıyafet Kararı

Okul Forması Geri Geliyor! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Vatandaşları İkiye Bölen Serbest Kıyafet Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 19:23

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda forma dönemine tekrar dönüleceğini açıkladı. Bakan Tekin, “2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak' dedi. Yeni dönemde hayata geçirilecek uygulama sosyal medyayı ikiye böldü. Karara destek verenler kadar karşı çıkanlar da oldu.

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Okul forması geri geliyor.

Okul forması geri geliyor.

Milyonlarca öğrenci bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna geldi. Yaz tatili için son ders zili 20 Haziran Cuma günü çaldı. Öğrenciler karnelerine kavuşurken yeni eğitim dönemi için dikkat çeken açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. 

Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okul forması uygulamasına başlanacağını açıkladı. Bakan Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak' dedi.

Okul forması kararı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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