Okul Forması Geri Geliyor! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Vatandaşları İkiye Bölen Serbest Kıyafet Kararı

Milyonlarca öğrenci bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna geldi. Yaz tatili için son ders zili 20 Haziran Cuma günü çaldı. Öğrenciler karnelerine kavuşurken yeni eğitim dönemi için dikkat çeken açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi.

Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okul forması uygulamasına başlanacağını açıkladı. Bakan Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak' dedi.