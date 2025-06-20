Zeytinliklerde Madenciliğin Önünü Açan Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine Tepki Yağdı
Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Yaşam hakkı savunucuları, çiftçiler ve hukukçuların tepki gösterdiği tartışmalı madde sosyal medyanın da gündemindeydi. Kullanıcılar yaşam alanlarının yok edilecek olmasına tepkilerini X hesabından dile getirdi.
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'Zeytinlik' maddesi neden tepki gördü? Tartışmalı maddede yer alan ifadeler neler?
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"Kamu yararı" izni verilecek.
Tartışmalı madde sosyal medyada pek çok kişinin tepkisine neden oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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