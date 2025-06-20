Zeytinliklerde Madenciliğin Önünü Açan Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine Tepki Yağdı

Zeytinlik maddesinin de yer aldığı kanun teklifi yaklaşık 26 saatlik süren görüşmelerde AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Tartışmalı 11. Madde maden şirketlerinin zeytinlik alanlar dahil tarım alanlarında faaliyeti artırılacak.

Yeni düzenlemeyle, Maden Kanunu’na geçici bir madde eklenecek. Bu maddeyle birlikte, bazı özel haritalar ve koordinat listeleri yürürlüğe girecek.

Eğer bir madencilik ruhsatı ya da rödövans hakkı bulunan kişi (gerçek veya tüzel) enerji üretimi amacıyla faaliyet yürütüyorsa ve bu faaliyet; tapuda zeytinlik olarak kayıtlı bir alana ya da üzerinde fiilen zeytin ağacı bulunan bir yere denk geliyorsa, ayrıca bu faaliyet başka bir yerde yapılamayacak durumdaysa o zaman bu alandaki zeytin ağaçları, öncelikle aynı il veya ilçe sınırlarında olmak üzere başka bir yere taşınabilecek.