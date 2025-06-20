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Zeytinliklerde Madenciliğin Önünü Açan Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine Tepki Yağdı

Zeytinliklerde Madenciliğin Önünü Açan Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 18:38

Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Yaşam hakkı savunucuları, çiftçiler ve hukukçuların tepki gösterdiği tartışmalı madde sosyal medyanın da gündemindeydi. Kullanıcılar yaşam alanlarının yok edilecek olmasına tepkilerini X hesabından dile getirdi.

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'Zeytinlik' maddesi neden tepki gördü? Tartışmalı maddede yer alan ifadeler neler?

'Zeytinlik' maddesi neden tepki gördü? Tartışmalı maddede yer alan ifadeler neler?

Zeytinlik maddesinin de yer aldığı kanun teklifi yaklaşık 26 saatlik süren görüşmelerde AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Tartışmalı 11. Madde maden şirketlerinin zeytinlik alanlar dahil tarım alanlarında faaliyeti artırılacak. 

Yeni düzenlemeyle, Maden Kanunu’na geçici bir madde eklenecek. Bu maddeyle birlikte, bazı özel haritalar ve koordinat listeleri yürürlüğe girecek.

Eğer bir madencilik ruhsatı ya da rödövans hakkı bulunan kişi (gerçek veya tüzel) enerji üretimi amacıyla faaliyet yürütüyorsa ve bu faaliyet; tapuda zeytinlik olarak kayıtlı bir alana ya da üzerinde fiilen zeytin ağacı bulunan bir yere denk geliyorsa, ayrıca bu faaliyet başka bir yerde yapılamayacak durumdaysa o zaman bu alandaki zeytin ağaçları, öncelikle aynı il veya ilçe sınırlarında olmak üzere başka bir yere taşınabilecek.

19 Haziran'da TBMM'de gerçekleşen görüşmelerde gergin anlar yaşanmıştı 👇🏻

"Kamu yararı" izni verilecek.

"Kamu yararı" izni verilecek.

Bu alanlarda madencilik yapılmasına ve geçici tesisler kurulmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “kamu yararı” gerekçesiyle izin verilebilecek.

Eğer zeytin ağaçlarının başka bir yere taşınması mümkün değilse, madencilik faaliyetinin yapılabilmesi için şu şartlar getiriliyor: Bakanlık izin vermeden önce, içinde biyolog ve ziraat mühendisi gibi uzmanların yer aldığı bir ekipten görüş alınacak. Bu görüşler doğrultusunda, yeni bir zeytinlik alanı oluşturulması zorunlu olacak.

Yeni zeytin sahası mevcut zeytinliğin büyüklüğüne eşit olacak, zeytin dikim kurallarına (normlarına) uygun olacak, mümkünse aynı il ya da ilçe sınırları içinde belirlenecek.

Tartışmalı madde sosyal medyada pek çok kişinin tepkisine neden oldu👇🏻

Tartışmalı madde sosyal medyada pek çok kişinin tepkisine neden oldu👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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