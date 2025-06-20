Datça'da Valilik Kararıyla Bayıltılarak Toplatılan Yaban Eşekleriyle İlgili Datça Belediyesi'nden Açıklama
Datça'nın sembolü haline gelen yabani eşekler, Muğla Valiliği'nin kararıyla toplatıldı. Hayvanseverlerin büyük tepkisine sebep olan olaydan sonra Datça Belediyesinin önünde eylemler gerçekleşti. Datça Belediyesi ise yaptığı basın açıklamasında 'Tüm itirazlarımıza rağmen karar kuruldan geçti' dedi. İşte o açıklamanın detayları 👇
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Türkiye'nin gündeminde bugün Datça'daki yaban eşeklerinin valilik tarafından toplanması var.
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50'ye yakın yaban eşeğinin bayıltılarak toplanmasının ardından hayvanseverler belediye ekiplerine tepkilerini gösterdi.
Datça Belediyesi ise konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak "Tüm itirazlarımıza rağmen karar kuruldan geçti" dedi.
"Veteriner hekim kontrolünde eşekler bulunduğu yerden alınmak zorunda kalındı"
"Eşekler şu an sağlıklı bir şekilde gözetim altında"
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