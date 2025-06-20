Datça'da Valilik Kararıyla Bayıltılarak Toplatılan Yaban Eşekleriyle İlgili Datça Belediyesi'nden Açıklama

Açıklama şöyle:

'Son günlerde Datça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eşeklerin bulunduğu yerden alınması işlemine ilişkin olarak kamuoyunda oluşan hassasiyeti ve yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz.

Bu işlem, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun almış olduğu karar ve akabinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yazılı bildirimi doğrultusunda, belediyemizin yasal yükümlülüğü kapsamında yerine getirilmiştir.

Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt, söz konusu kararın doğaya uyum sağlamış ve insanla teması kalmamış, yabanileşmiş eşeklerin doğal yaşamdan alınmasını öngördüğü için yerinde olmadığını hem Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında sözlü olarak ifade etmiş, hem de bu durumu yazılı olarak kurula sunmuştur. Konu, 19.02.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt’un da katılımıyla gündeme getirilmiş; tüm itirazlarımıza ve birçok belediye başkanımız, veteriner hizmetleri müdürlerimiz, Muğla Barosu ve STK temsilcilerinin şerh koymasına rağmen kuruldan oy çokluğu ile geçmiştir.'