onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Datça'da Valilik Kararıyla Bayıltılarak Toplatılan Yaban Eşekleriyle İlgili Datça Belediyesi'nden Açıklama

Datça'da Valilik Kararıyla Bayıltılarak Toplatılan Yaban Eşekleriyle İlgili Datça Belediyesi'nden Açıklama

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.06.2025 - 14:56 Son Güncelleme: 20.06.2025 - 15:00

Datça'nın sembolü haline gelen yabani eşekler, Muğla Valiliği'nin kararıyla toplatıldı. Hayvanseverlerin büyük tepkisine sebep olan olaydan sonra Datça Belediyesinin önünde eylemler gerçekleşti. Datça Belediyesi ise yaptığı basın açıklamasında 'Tüm itirazlarımıza rağmen karar kuruldan geçti' dedi. İşte o açıklamanın detayları 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin gündeminde bugün Datça'daki yaban eşeklerinin valilik tarafından toplanması var.

Türkiye'nin gündeminde bugün Datça'daki yaban eşeklerinin valilik tarafından toplanması var.

Muğla Valiliği'nden Datça Belediyesi’ne gönderilen resmi yazıda, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı gerekçe gösterilerek eşeklerin “ivedilikle toplanması” istendi. Uygulamanın hayata geçirilmemesi durumunda idari yaptırım uygulanacağı açıkladı.

50'ye yakın yaban eşeğinin bayıltılarak toplanmasının ardından hayvanseverler belediye ekiplerine tepkilerini gösterdi.

50'ye yakın yaban eşeğinin bayıltılarak toplanmasının ardından hayvanseverler belediye ekiplerine tepkilerini gösterdi.

Trafiği tehlikeye soktuğu iddia edilen eşeklerin haklarını savunan hayvanseverler, suçun hız limitine uymayan sürücülerden kaynaklandığını söyledi.

Datça Belediyesi ise konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak "Tüm itirazlarımıza rağmen karar kuruldan geçti" dedi.

Datça Belediyesi ise konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak "Tüm itirazlarımıza rağmen karar kuruldan geçti" dedi.

Açıklama şöyle:

'Son günlerde Datça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eşeklerin bulunduğu yerden alınması işlemine ilişkin olarak kamuoyunda oluşan hassasiyeti ve yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz.

Bu işlem, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun almış olduğu karar ve akabinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yazılı bildirimi doğrultusunda, belediyemizin yasal yükümlülüğü kapsamında yerine getirilmiştir.

Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt, söz konusu kararın doğaya uyum sağlamış ve insanla teması kalmamış, yabanileşmiş eşeklerin doğal yaşamdan alınmasını öngördüğü için yerinde olmadığını hem Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında sözlü olarak ifade etmiş, hem de bu durumu yazılı olarak kurula sunmuştur. Konu, 19.02.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt’un da katılımıyla gündeme getirilmiş; tüm itirazlarımıza ve birçok belediye başkanımız, veteriner hizmetleri müdürlerimiz, Muğla Barosu ve STK temsilcilerinin şerh koymasına rağmen kuruldan oy çokluğu ile geçmiştir.'

"Veteriner hekim kontrolünde eşekler bulunduğu yerden alınmak zorunda kalındı"

"Veteriner hekim kontrolünde eşekler bulunduğu yerden alınmak zorunda kalındı"

'Akabinde 16.05.2025 tarihinde yazılı olarak, kurulun sekretaryasını yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne, bu hayvanların yılkı atlarında olduğu gibi doğada yabanileşmiş canlılar olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair resmî itirazımız sunulmuştur. Ancak, bu itiraza karşılık olarak, kararın yerine getirilmemesi halinde 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılacağı yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Bu bildirimin ardından, 13.06.2025 tarihinde Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön inceleme başlatıldığı yine yazılı olarak belediyemize tebliğ edilmiştir.

Belediyemiz tüm bu süreçte ilgili kararın doğaya ve hayvan haklarına uygun olmadığını vurgulamış ve görevi gereği eşekleri veteriner hekim kontrolünde, hayvan refahı esas alınarak, uyuşturucu iğne desteğiyle bulunduğu yerden almak zorunda kalmıştır.'

"Eşekler şu an sağlıklı bir şekilde gözetim altında"

"Eşekler şu an sağlıklı bir şekilde gözetim altında"

'Ayrıca, bu eşekler bizler için yalnızca bir canlı değil, aynı zamanda Datça’nın kültürel ve doğal sembollerinden biri olarak değerlidir. Yıllardır sosyal medya paylaşımlarımızda da bu hayvanların doğal yaşam alanlarında gözlemlenmesine ve bu alanlara müdahale edilmemesi gerektiğine dair uyarılarda bulunulmuştur. Eşekler, şu anda sağlıklı bir şekilde belediyemiz gözetimindedir, misafirimizdir ve sahiplendirilmeye açıktır.

Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz.'

Saygılarımızla,

Datça Belediyesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın