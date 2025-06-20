Valilik Harekete Geçti: Belediye, 50’ye Yakın Eşeği Bayıltarak Topladı
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Muğla Valiliği'nin Datça-Marmaris hattındaki yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararı hayvanseverler tarafından protesto edildi.
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Datça Belediyesi yaklaşık 50’ye yakın eşeği bayıltarak toplamaya başladı. Ancak uygulama, hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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