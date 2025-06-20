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Valilik Harekete Geçti: Belediye, 50’ye Yakın Eşeği Bayıltarak Topladı

Valilik Harekete Geçti: Belediye, 50’ye Yakın Eşeği Bayıltarak Topladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 12:25

Sıra eşeklere mi geldi? Muğla Valiliği'nden Datça-Marmaris hattındaki yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik dikkat çeken bir karar geldi. Halk TV'nin haberine göre, Datça Belediyesi yaklaşık 50’ye yakın eşeği bayıltarak toplamaya başladı.

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Muğla Valiliği'nin Datça-Marmaris hattındaki yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararı hayvanseverler tarafından protesto edildi.

Muğla Valiliği'nin Datça-Marmaris hattındaki yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararı hayvanseverler tarafından protesto edildi.

Hayvanseverler yolu kapatarak eşeklerin götürülmesini engellemeye çalıştı. 

Muğla Valiliği'nin talimatıyla Datça-Marmaris hattında yaşayan yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı. 

Datça Belediyesi’ne gönderilen resmi yazıda, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı gerekçe gösterilerek eşeklerin “ivedilikle toplanması” istendi. Uygulamanın hayata geçirilmemesi durumunda idari yaptırım uygulanacağı açıkladı.

Datça Belediyesi yaklaşık 50’ye yakın eşeği bayıltarak toplamaya başladı. Ancak uygulama, hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.

Datça Belediyesi yaklaşık 50’ye yakın eşeği bayıltarak toplamaya başladı. Ancak uygulama, hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.

Halk TV'nin aktardığına göre,uygulamayı “vicdansızlık” olarak nitelendiren hayvanseverler, Datça-Marmaris karayolunda araçların önünü kesti. Burada konuşan hayvanseverler, “Bu eşekler bugüne kadar trafik kazalarına neden olmadı. Suç, hız limitine uymayan sürücülerde. Bedelini hayvanlar ödüyor. Valilik, belediye ile halkı karşı karşıya getiriyor' dedi. Hayvan hakları savunucuları, uygulamanın durdurulması için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Datça Belediyesi yetkilileri ise kararın zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Bu hayvanlar Datça’nın bir parçası. Ancak resmî bir karar geldiğinde uygulamamak idari ceza doğuruyor” dedi.

Benzer durumlarda dünya genelinde farklı çözümler uygulanıyor. ABD’de yollar hayvanların geçişine göre yeniden düzenleniyor, Hindistan’da kutsal inekler için yaşam alanları oluşturuluyor, Avustralya’da araçlara sensör sistemleri takılıyor, Fransa’da ise yaban eşekleriyle birlikte yaşama yöntemleri geliştiriliyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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