Valilik Harekete Geçti: Belediye, 50’ye Yakın Eşeği Bayıltarak Topladı

Halk TV'nin aktardığına göre,uygulamayı “vicdansızlık” olarak nitelendiren hayvanseverler, Datça-Marmaris karayolunda araçların önünü kesti. Burada konuşan hayvanseverler, “Bu eşekler bugüne kadar trafik kazalarına neden olmadı. Suç, hız limitine uymayan sürücülerde. Bedelini hayvanlar ödüyor. Valilik, belediye ile halkı karşı karşıya getiriyor' dedi. Hayvan hakları savunucuları, uygulamanın durdurulması için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Datça Belediyesi yetkilileri ise kararın zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Bu hayvanlar Datça’nın bir parçası. Ancak resmî bir karar geldiğinde uygulamamak idari ceza doğuruyor” dedi.

Benzer durumlarda dünya genelinde farklı çözümler uygulanıyor. ABD’de yollar hayvanların geçişine göre yeniden düzenleniyor, Hindistan’da kutsal inekler için yaşam alanları oluşturuluyor, Avustralya’da araçlara sensör sistemleri takılıyor, Fransa’da ise yaban eşekleriyle birlikte yaşama yöntemleri geliştiriliyor.