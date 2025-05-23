Datça'da Nerede Kalınır? En İyi Datça Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Datça, Muğla iline bağlı, Ege ve Akdeniz'in kesif noktasında yer alan bir yarımadadır. Berrak denizi, doğal köyleri, sessiz koyları ve tarihi dokusuyla tanınır. Eski Datça gibi tarih kokan bölgeleri ve Knidos Antik Kenti gibi arkeolojik alanları, yıl boyunca ziyaretçi çeker. Zeytinliklerle çevrili bu belde, sakinlik arayanlar için cazip bir tatil rotası sunar.

Datça'nın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Datça, Muğla iline bağlı bir yarımada ilçesidir. Doğusunda Marmaris, diğer yönlerden ise Ege ve Akdeniz ile çevrilidir. Datça Yarımadası, Gökova ve Hisarönü Körfezleri arasında yer alır ve zengin doğal güzelliklere sahiptir. Zeytinlikler, badem ağaçları ve koylarıyla tanınan Datça, Akdeniz iklimine sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer.

Datça'ya Nasıl Gidilir?

Datça'ya en yakın havalimanı Dalaman Havalimanı'dır. Havalimanından Datça'ya karayoluyla yaklaşık 2,5 saatlik bir sürede ulaşmak mümkündür. Ayrıca Bodrum'dan düzenlenen feribot seferleriyle deniz yoluyla da Datça'ya geçiş sağlanabilir.

Datça'da En İyi Tatil Zamanı

Haziran ve Eylül ayları aralığı Datça'yı ziyaret etmek için en ideal dönemdir. Bu dönemde hava sıcaklıkları deniz tatili için uygundur. Plajlar ve koylar bu aylarda en canlı halini alır.

Datça'da Ne Yenir?

Datça, Ege mutfağının tüm lezzetlerini sunar. Bademli levrek, zeytinyağlılar, karanfilli ekmek ve çeşitli ot yemekleri başlıca öne çıkan tatlardandır. Yerel restoranlarda bu özel lezzetleri deneyebilirsiniz.

Datça'da Gezilecek En Güzel Yerler

Tarihi zenginlikleri, doğal koyları ve huzur veren atmosferiyle Datça, gezilecek yerler açısından son derece çeşitlidir. Tatilciler için hem dinlendirici hem de keşif dolu bir deneyim sunar. İşte gezebileceğiniz bazı mekanlar: