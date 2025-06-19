AKP’li Mustafa Varank ve CHP’li Orhan Sarıbal TBMM'de Birbirine Girdi!

TBMM Sanayi Komisyonu toplantısında gergin anlar yaşandı. AKP’nin zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan yasa teklifinin Meclis’te gerçekleştirilen toplantısında CHP’li vekiller yaşam hakkı savunucuları ve hukukçuları içeri almak istedi. Meclis korumaları listede yer almayan kimsenin içeri alınmayacağını belirtince gerginlik çıktı. Komisyon Başkanı AKP’li Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın hararetli tartışması fiziki müdahaleye dönüştü.
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Mustafa Varank ve Orhan Sarıbal'ın kavgası böyle görüntülendi👇🏻
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Zeytinliklerde maden yapılmasının önünü açan ve yaşam hakkı savunucularının tepkisi çeken yasa teklifi görüşülmeye başlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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