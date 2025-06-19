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AKP’li Mustafa Varank ve CHP’li Orhan Sarıbal TBMM'de Birbirine Girdi!

AKP’li Mustafa Varank ve CHP’li Orhan Sarıbal TBMM'de Birbirine Girdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 11:30

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TBMM Sanayi Komisyonu toplantısında gergin anlar yaşandı. AKP’nin zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan yasa teklifinin Meclis’te gerçekleştirilen toplantısında CHP’li vekiller yaşam hakkı savunucuları ve hukukçuları içeri almak istedi. Meclis korumaları listede yer almayan kimsenin içeri alınmayacağını belirtince gerginlik çıktı. Komisyon Başkanı AKP’li Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın hararetli tartışması fiziki müdahaleye dönüştü.

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Mustafa Varank ve Orhan Sarıbal'ın kavgası böyle görüntülendi👇🏻

Zeytinliklerde maden yapılmasının önünü açan ve yaşam hakkı savunucularının tepkisi çeken yasa teklifi görüşülmeye başlandı.

Zeytinliklerde maden yapılmasının önünü açan ve yaşam hakkı savunucularının tepkisi çeken yasa teklifi görüşülmeye başlandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan yasa teklifi gergin anlara şahitlik etti. CHP’li vekiller toplantıya yaşam hakkı savunucuları ve hukukçuları almak istedi. Meclis korumaları alınmayacağını söyleyince AKP’li ve CHP’li vekiller arasında gerginlik çıktı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın arasında sesler yükseldi, kavgaya dönüştü. 

Salonda bulunan vekillerde masalara vurarak tepki gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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