“Böyle Olmaz!”: Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş’a Destek
Cezaevinde tutuklu kaldıktan 148 gün sonra tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV’deki Çalar saat programına konuk oldu. Açıklamalarında Selahattin Demirtaş hakkında da yorum yapan Özdağ “Cumhuriyet'in bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerekiyor” dedi.
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21 Ocak’ta tutuklanan ve 148 gün cezaevinde kalan Ümit Özdağ, serbest kaldıktan sonra katıldığı NOW TV’de programında açıklamalarda bulundu.
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İşte Ümit Özdağ'ın NOW TV'deki Selahattin Demirtaş sözleri:
Bir gün öncesinde Sözcü TV'de de bir programa katılan Ümit Özdağ, Osman Kavala hakkında da şu açıklamaları yapmıştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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