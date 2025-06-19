“Böyle Olmaz!”: Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş’a Destek

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Ben Demirtaş'ın zihniyetiyle politik olarak mücadele ediyorum. Ama Cumhuriyet'in bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerekiyor. Demirtaş hakkındaki gerekçeli karar 1 yıldır yazılmıyormuş. Böyle olmaz” dedi.