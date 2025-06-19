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“Böyle Olmaz!”: Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş’a Destek

“Böyle Olmaz!”: Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş’a Destek

Selahattin Demirtaş Ümit Özdağ
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2025 - 11:07

Cezaevinde tutuklu kaldıktan 148 gün sonra tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV’deki Çalar saat programına konuk oldu. Açıklamalarında Selahattin Demirtaş hakkında da yorum yapan Özdağ “Cumhuriyet'in bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerekiyor” dedi.

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21 Ocak’ta tutuklanan ve 148 gün cezaevinde kalan Ümit Özdağ, serbest kaldıktan sonra katıldığı NOW TV’de programında açıklamalarda bulundu.

21 Ocak’ta tutuklanan ve 148 gün cezaevinde kalan Ümit Özdağ, serbest kaldıktan sonra katıldığı NOW TV’de programında açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Ben Demirtaş'ın zihniyetiyle politik olarak mücadele ediyorum. Ama Cumhuriyet'in bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerekiyor. Demirtaş hakkındaki gerekçeli karar 1 yıldır yazılmıyormuş. Böyle olmaz” dedi.

İşte Ümit Özdağ'ın NOW TV'deki Selahattin Demirtaş sözleri:

Bir gün öncesinde Sözcü TV'de de bir programa katılan Ümit Özdağ, Osman Kavala hakkında da şu açıklamaları yapmıştı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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