Aylardır Cezaevindeydi: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin Tahliye Kararı
Hakim karşısına ikinci kez çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Tahliyesinin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, ''Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim'' dedi.
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21 Ocak'tan beri tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden hakim karşısına çıktı.
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Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi. Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.
Tahliyesinin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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