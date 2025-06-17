onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Aylardır Cezaevindeydi: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin Tahliye Kararı

etiket Aylardır Cezaevindeydi: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin Tahliye Kararı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 14:21

Hakim karşısına ikinci kez çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Tahliyesinin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, ''Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 Ocak'tan beri tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

21 Ocak'tan beri tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruşmaya katıldı. Ümit Özdağ alkışlar ve 'Bozkurt Ümit' sloganları eşliğinde duruşma salonuna girdi.

Salonda İstiklal Marşı okumaya başladı. Hakim duruşma düzenine ilişkin uyarılarda bulundu ve duruşma başladı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi. Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi. Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

Özdağ savunmasına başladı. Özdağ şu ifadeleri kullandı: 

''Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık imzasız, kim tarafından yazıldığı dahi belli olmayan bir kağıt parçası ile beni suçluyor.  Savcılık Türk Milleti’ne büyük bir yalan söylüyor! Kayseri Olayları benim attığım tweetler sebebiyle değil; 27 yaşındaki Suriyeli bir sapığın, 7 yaşındaki yeğenini taciz etmesi sebebiyle gerçekleşmiştir. Bunu kamuoyundan gizleyemeyecekler! Savcılığın bu mütalaası karşısında gerçekten çok öfkeliyim! Hukuk adına öfkeliyim! Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına öfkeliyim. Sovyetler zamanında iktidar önce suçluyu tespit eder sonra suçlamaları oluştururdu. 2025 Türkiye’sinde de benim için durum aynen budur. Benim hiçbir X paylaşımım şiddete çağrı yapmadı. Hiçbir X paylaşımım halkı suç işlemeye teşvik etmedi. İddianamedeki X’ler, benim yıllar önce ülkemizin geleceği ve kamu düzenine ilişkin yaptığım paylaşımlardan ibarettir. Önemli bir detayı paylaşmakta fayda var. Ne gariptir ki mütalaa ile birlikte duruşma savcısı da değişmiş! Türkiye ve Türk Milleti için giriştiğim bu mücadele sebebiyle beni cezaevine geri yollayacaksanız yollayın! Ne yapacaksınız bütün Türkiye’yi mi tutuklayacaksınız! 5 aydır yatıyorum! Yargılandığım suçtan en yüksek cezayı alsam zaten bu kadar yatardım! Sayın Hakim; Sizin için çok zor bir dava, çok zor bir karar olduğunu biliyorum. Ben burada siyasi bir soruşturma çerçevesinde bulunuyorum. İktidar yanlısı bir politikacı olsaydım, hiç önünüze gelmezdim.Gelseydim bile, beraat kararı vermeniz çok kolay olurdu. Ancak, ben iktidar yanlısı değilim ve bunun suç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bundan dolayı işiniz hiç kolay değil. Üzerinizde büyük bir baskı olduğuna eminim. 

Sizin iyi bir hukukçu olduğunuzu, sizi tanıyan herkes söylüyor.  Bugün vereceğiniz tek adil karar olan beraat kararı ile 86 milyon insana, merakla bu davanın sonucunu bekleyen Türk milletine, ülkemizde bağımsız yargı olmasa da bağımsız yargıçlar olduğu mesajını verecek ve insanların adalet için tekrar umutlanmasını sağlayacaksınız.''

Özdağ hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmetti.

Tahliyesinin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Tahliyesinin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

'Hepinizi selamlıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Öncelikle burada 149 günden beri Zafer otağını kurup her gün 24 saat soğukta, karda, kışta, kıyamette güneş altında nöbet tutan bütün Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim.

Bana atılan suç Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak, halkı kin ve nefrete kışkırtmak suçu konusunda ellerinde hiçbir delil olmamasına savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen Ümit Özdağ'ın adı yazıyor, onun tahrik ettiği yazıyor diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesine bunlara rağmen...

'Ben buradan çıkar çıkmaz ilk yapmayı planladığım şey şuradaki camide şükür namazı kılmaktı. Fakat jandarma izin vermemiş. Özdağ oraya giderse herkes peşinden gelir, cami de kalabalık olur diye. Camide kalabalığın bir sıkıntısı yok aslında neden itiraz ettiler anlamadım. Otağa uğradıktan sonra Ankara'ya geçeceğiz, sonra da çalışmalara başlayacağım. 

Beş ay hukuksuz bir şekilde haksız iftiralarla Zafer Partisi'nin mücadelesini durdurmak için beni Silivri'de bir zindana tıktılar. Ama Zafer Partisi'nin mücadelesi durmadı, nerede bıraktıysak oradan hep birlikte devam edeceğiz.''

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
249
121
13
7
5
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın