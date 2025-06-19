Canlı Yayında Müdahale: İsrail Polisi TRT Haber Ekibinin Yayın Yapmasını Engellemeye Çalıştı
13 Haziran’da İran’a saldırı düzenleyerek Orta Doğu’da yaşanan gerilimi en üst seviyeye çıkaran İsrail, bugün İran’dan gönderilen balistik füzelerin hedefi oldu.
TRT Haber ekibi de Tel Aviv’den canlı yayınla yaşananları anlatmak istedi. Ancak İsrail polisi habercilerin çekim izni olmasına rağmen yayını engellemeye çalıştı.
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İsrail, bu sabah saatlerinde İran’dan gönderilen füzelerin hedefi oldu.
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TRT Haber ekibi de olay yerinden canlı yayına bağlandı.
İşte canlı yayında ekranlara gelen anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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