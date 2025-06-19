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Canlı Yayında Müdahale: İsrail Polisi TRT Haber Ekibinin Yayın Yapmasını Engellemeye Çalıştı

Canlı Yayında Müdahale: İsrail Polisi TRT Haber Ekibinin Yayın Yapmasını Engellemeye Çalıştı

TRT
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2025 - 11:22

13 Haziran’da İran’a saldırı düzenleyerek Orta Doğu’da yaşanan gerilimi en üst seviyeye çıkaran İsrail, bugün İran’dan gönderilen balistik füzelerin hedefi oldu.

TRT Haber ekibi de Tel Aviv’den canlı yayınla yaşananları anlatmak istedi. Ancak İsrail polisi habercilerin çekim izni olmasına rağmen yayını engellemeye çalıştı.

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İsrail, bu sabah saatlerinde İran’dan gönderilen füzelerin hedefi oldu.

İsrail, bu sabah saatlerinde İran’dan gönderilen füzelerin hedefi oldu.

Tüm detaylar 👇

TRT Haber ekibi de olay yerinden canlı yayına bağlandı.

TRT Haber ekibi de olay yerinden canlı yayına bağlandı.

Habercilerin çekim izni olmasına ve olay yerine yeteri uzaklıkta durmalarına rağmen İsrail polisi çekimi engellemeye çalıştı. Polislerle TRT Haber’in muhabiri arasında tartışma yaşandı.

İşte canlı yayında ekranlara gelen anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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