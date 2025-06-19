İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı: İran, Bu Kez Borsa Binasını Vurdu!

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi. İran'ın saldırılarında bir hastanenin yakınındaki İsrail Ordusu Güney komuta karargahı hedef alındı, saldırıdan hastane de etkilendi.

İsrail ordusu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.