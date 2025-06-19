İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı: İran, Bu Kez Borsa Binasını Vurdu!
İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi. İran'ın saldırılarında bir hastanenin yakınındaki İsrail Ordusu Güney komuta karargahı hedef alındı, saldırıdan hastane de etkilendi.
İsrail ordusu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.
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İran'dan atılan füzeler 👇
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İran'ın attığı füzelerle bir borsa binasını vurduğu belirtildi.
Habertürk'ün yayınladığı videoda Borsa binasının vurulduktan sonraki hali de görüldü.
Füze saldırısında hastane de vurulduğu iddia edilmişti. Ancak İran'ın saldırılarında bir hastanenin yakınındaki İsrail Ordusu Güney komuta karargahı hedef alındı, saldırıdan hastane de etkilendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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