Yangında Parası Yandı! Merkez Bankası’na Başvurunca Yeni Parayla Değiştirildi
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özkan evi çıkan yangında kül oldu. Evde bulunan 80 bin lira da yandı. Mahalle muhtarı Özkan'ın yanan parası için çare düşünürken Merkez Bankası'na başvurdu. Merkez Bankası yanan parayı yenisiyle değiştirdi. Mahalle Muhtarı Sadi Kahya, Ahmet Özkan'ın yeni parasına kavuştuğu anları 'Adım muhtar soyadım hizmet' sözleriyle paylaştı.
Kaynak: İHA
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Yaşadığı tek katlı evi yangında küle döndü.
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80 bin lirasını da yangında kaybetti. Muhtar Merkez Bankası ile iletişime geçti.
"Adım muhtar, soyadım hizmet."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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