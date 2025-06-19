Yangında Parası Yandı! Merkez Bankası’na Başvurunca Yeni Parayla Değiştirildi

Özkan yanan parası kavuştu. Muhtar Sadi Kahya ise parayı teslim ettiği anları 'Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişim Komisyonu'ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun' mesajıyla paylaştı.