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Yangında Parası Yandı! Merkez Bankası’na Başvurunca Yeni Parayla Değiştirildi

Yangında Parası Yandı! Merkez Bankası’na Başvurunca Yeni Parayla Değiştirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 11:06

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özkan evi çıkan yangında kül oldu. Evde bulunan 80 bin lira da yandı. Mahalle muhtarı Özkan'ın yanan parası için çare düşünürken Merkez Bankası'na başvurdu. Merkez Bankası yanan parayı yenisiyle değiştirdi. Mahalle Muhtarı Sadi Kahya, Ahmet Özkan'ın yeni parasına kavuştuğu anları 'Adım muhtar soyadım hizmet' sözleriyle paylaştı.

Kaynak: İHA

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Yaşadığı tek katlı evi yangında küle döndü.

Yaşadığı tek katlı evi yangında küle döndü.

Ahmet Özkan, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşıyor. 5 Haziran günü sabah saatlerinde evinde bulunan tüpü değiştiren Özkan, kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol etti. Bu sırada çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede evi küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

80 bin lirasını da yangında kaybetti. Muhtar Merkez Bankası ile iletişime geçti.

80 bin lirasını da yangında kaybetti. Muhtar Merkez Bankası ile iletişime geçti.

Yangında can kaybı yaşanmadı ancak Özkan’ın yangında uzun yıllardır biriktirdiği 80 bin lirası da küle döndü. Olayın ardından harekete geçen Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, Merkez Bankası ile iletişime geçti.

Kahya, Merkez Bankası ile irtibata geçerek iletişim komisyonu üzerinden yanan paraların yeniden değiştirilmesine aracı oldu.

"Adım muhtar, soyadım hizmet."

"Adım muhtar, soyadım hizmet."

Özkan yanan parası kavuştu. Muhtar Sadi Kahya ise parayı teslim ettiği anları 'Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişim Komisyonu'ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun' mesajıyla paylaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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