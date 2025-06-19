ABD'den Öğrenci Vizesi Alacaklar Dikkat: Başvurular Yeniden Başladı, Sosyal Medya Şartı Geldi
ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan sürecin yeniden başlatıldığını bildirdi. Vize alabilmek için başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD haber sitesi Politico'nun ulaştığı duyuruya göre, yabancı öğrenciler için durdurulan vize başvuruları yeniden açıldı, bununla birlikte başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden ayrıca, başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini talep etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın