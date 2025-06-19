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ABD'den Öğrenci Vizesi Alacaklar Dikkat: Başvurular Yeniden Başladı, Sosyal Medya Şartı Geldi

ABD'den Öğrenci Vizesi Alacaklar Dikkat: Başvurular Yeniden Başladı, Sosyal Medya Şartı Geldi

Vize
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2025 - 09:47

ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan sürecin yeniden başlatıldığını bildirdi. Vize alabilmek için başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.

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ABD haber sitesi Politico'nun ulaştığı duyuruya göre, yabancı öğrenciler için durdurulan vize başvuruları yeniden açıldı, bununla birlikte başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.

ABD haber sitesi Politico'nun ulaştığı duyuruya göre, yabancı öğrenciler için durdurulan vize başvuruları yeniden açıldı, bununla birlikte başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.

Bakanlığın büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği duyuruda, 'siyasi aktivizm geçmişi gösteren başvuru sahiplerini' işaretlemeleri ve 'ABD'de bu tür faaliyetlere devam etme olasılıklarını göz önünde bulundurmaları' talimatı verildi.

Duyuruda, konsolosluk görevlilerinden, başvuranların internet paylaşımlarında 'ABD'nin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi' olup olmadığının incelenmesi istendi.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden ayrıca, başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini talep etti.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden ayrıca, başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini talep etti.

Bakanlığın duyurusunda, başvurularda incelenmesi gerekli alanla ilgili kullanılan “çevrim içi varlık” ifadesi, sosyal medya etkinliğinden daha fazlası olarak tanımlanırken, yasal ve düzenleyici ticari bilgi ile analizlerin küresel sağlayıcısı olarak hizmet veren LexisNexis dahil veri tabanlarındaki bilgileri de içeriyor.

POLITICO, mayıs ayında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili 'daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar' öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaşmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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