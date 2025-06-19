Şeyma Subaşı'dan Sürpriz Karar: Şeyma Subaşı Sosyal Medyayı 'Bir Süreliğine' Bıraktı!
Aşkları, açıklamaları ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’dan sürpriz bir karar geldi. Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı, bir süreliğine sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.
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İlk olarak Acun Ilıcalı ile birlikte hayatımıza giren Şeyma Subaşı sık sık gündem olaya devam ediyor.
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Şeyma Subaşı bu kez daha farklı bir konu ile yeniden gündem oldu.
Şeyma Subaşı'nın aldığı bu karar sonrasında sosyal medyada "Kesin yine ayrıldılar" yorumları yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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