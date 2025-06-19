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Şeyma Subaşı'dan Sürpriz Karar: Şeyma Subaşı Sosyal Medyayı 'Bir Süreliğine' Bıraktı!

Şeyma Subaşı'dan Sürpriz Karar: Şeyma Subaşı Sosyal Medyayı 'Bir Süreliğine' Bıraktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2025 - 08:28 Son Güncelleme: 19.06.2025 - 08:33

Aşkları, açıklamaları ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’dan sürpriz bir karar geldi. Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı, bir süreliğine sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.

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İlk olarak Acun Ilıcalı ile birlikte hayatımıza giren Şeyma Subaşı sık sık gündem olaya devam ediyor.

İlk olarak Acun Ilıcalı ile birlikte hayatımıza giren Şeyma Subaşı sık sık gündem olaya devam ediyor.

Yaşadığı birliktelikler, ‘unuttuğu’ Türkçesi, yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birlikte. 

Bir dönem ayrıldıkları da gündeme gelmişti ancak Danla Bilicin programında açıklama yapan Şeyma Subaşı, Aralık ayında Teixeira ile ayrıldıklarını, ancak daha sonra tekrar bir araya geldiklerini açıklamıştı.

Şeyma Subaşı bu kez daha farklı bir konu ile yeniden gündem oldu.

Şeyma Subaşı bu kez daha farklı bir konu ile yeniden gündem oldu.

Sosyal medyaya olan bağlılığı en yüksek isimlerden olduğu bilinen Şeyma Subaşı’dan sürpriz bir karar geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı ‘bir süreliğine’ sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. 

Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinde “Bi süreliğine disconnect ediyorum” yazdı.

Şeyma Subaşı'nın aldığı bu karar sonrasında sosyal medyada "Kesin yine ayrıldılar" yorumları yapıldı.

Şeyma Subaşı'nın aldığı bu karar sonrasında sosyal medyada "Kesin yine ayrıldılar" yorumları yapıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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