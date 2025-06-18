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Gupse Özay Babalar Günü'nü Kutlamamıştı: Barış Arduç'un Partneri Hande Erçel'e Mesafeli Tavırları Dikkat Çekti

Gupse Özay Babalar Günü'nü Kutlamamıştı: Barış Arduç'un Partneri Hande Erçel'e Mesafeli Tavırları Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2025 - 19:36

Olay olan Rüzgara bırak filminin ardından Disney'de yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde yeniden partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç, sosyal medyanın gündemine hızlı düştü!

Galadaki görüntüler Barış Arduç'un Hande Erçel'e mesafeli olduğunu düşündürtürken, akıllara Gupse Özay geldi. Geçtiğimiz günlerde Arduç'un Babalar Günü'nü kutlamayan Gupse Özay'ın galada yer almaması dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel ve Barış Arduç, son zamanların en popüler, en öne çıkan partnerlerinden biri oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç, son zamanların en popüler, en öne çıkan partnerlerinden biri oldu.

Rüzgara Bırak isimli filmde ilk kez beraber rol alan Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu inanılmaz beğenilmiş, ikili herkes tarafından çok yakıştırılmıştı. 

Bu partnerliğin tek filmle sınırlı kalmamasına karar verildi. Disney'de yayınlanacak yeni bir proje için yine beraber el sıkışan Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla dizisi bugün (18 Haziran) yayınlandı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikilinin ayrıca ore dizisi 'Queen Of Tears' ın (Gözyaşı Kraliçesi) uyarlamasında başrolleri paylaşacağı duyuruldu.

Aşkı Hatırla sosyal medyaya hızlı düştü!

Aşkı Hatırla sosyal medyaya hızlı düştü!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Dün gece gerçekleşen galadan görüntüler gelmeye devam ederken, magazin dünyasında yepyeni bir iddia konuşulmaya başladı. Barış Arduç'un Hande Erçel'e mesafeli tavırları dikkat çekti. Akıllara Arduç'un eşi Gupse Özay geldi.

Babalar Günü'nde kendi babasının gününü kutlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu Gupse Özay, bu sene eşini pas geçmişti.

Babalar Günü'nde kendi babasının gününü kutlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu Gupse Özay, bu sene eşini pas geçmişti.

Jan Asya doğduğundan bu yana Barış Arduç'un Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlayan Gupse Özay, bu sene Barış Arduç'a dair bir paylaşımda bulunmadı.

Gupse Özay'ın galada yer almayışının, Barış Arduç'un ise gergin ve Hande'ye uzak tavırlarının, peş peşe çekilen projelerdeki ekstra samimi ve erotik sahnelerle ilgili olup olmadığı merak edildi. 

Çiftin arasının bozuk olduğu iddia edilirken, Aşkı Hatırla galasıyla beraber boşanma dedikoduları da alevlendi. 

Bir şoka daha hazır değiliz, tüm bunlar sansasyondan ibaret olsun lütfen!

İşte "mesafeli tavır" düşüncesinin körüklenmesine sebep olan o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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