Gupse Özay Babalar Günü'nü Kutlamamıştı: Barış Arduç'un Partneri Hande Erçel'e Mesafeli Tavırları Dikkat Çekti
Olay olan Rüzgara bırak filminin ardından Disney'de yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde yeniden partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç, sosyal medyanın gündemine hızlı düştü!
Galadaki görüntüler Barış Arduç'un Hande Erçel'e mesafeli olduğunu düşündürtürken, akıllara Gupse Özay geldi. Geçtiğimiz günlerde Arduç'un Babalar Günü'nü kutlamayan Gupse Özay'ın galada yer almaması dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hande Erçel ve Barış Arduç, son zamanların en popüler, en öne çıkan partnerlerinden biri oldu.
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Aşkı Hatırla sosyal medyaya hızlı düştü!
Babalar Günü'nde kendi babasının gününü kutlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu Gupse Özay, bu sene eşini pas geçmişti.
İşte "mesafeli tavır" düşüncesinin körüklenmesine sebep olan o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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