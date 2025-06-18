Gupse Özay Babalar Günü'nü Kutlamamıştı: Barış Arduç'un Partneri Hande Erçel'e Mesafeli Tavırları Dikkat Çekti

Jan Asya doğduğundan bu yana Barış Arduç'un Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlayan Gupse Özay, bu sene Barış Arduç'a dair bir paylaşımda bulunmadı.

Gupse Özay'ın galada yer almayışının, Barış Arduç'un ise gergin ve Hande'ye uzak tavırlarının, peş peşe çekilen projelerdeki ekstra samimi ve erotik sahnelerle ilgili olup olmadığı merak edildi.

Çiftin arasının bozuk olduğu iddia edilirken, Aşkı Hatırla galasıyla beraber boşanma dedikoduları da alevlendi.

Bir şoka daha hazır değiliz, tüm bunlar sansasyondan ibaret olsun lütfen!