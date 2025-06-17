Derin Talu, Soğan Halkaları Paylaşımı ve İmasıyla "Bu Neydi Şimdi?" Dedirtti!

Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan kızları Derin ve Deren Talu, çok göz önünde büyümese de birkaç ay önce magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden ikisi oldu.

Başı çeken 2003'lü küçül kızı Derin Talu'ydu. TikTok'a hızlı bir giriş yapan Derin Talu, diksiyonu, düşünceleri, paylaştığı anıları ve takipçileriyle kurduğu iletişimle kısa sürede büyük bir kitleye hitap etmeye başladı.