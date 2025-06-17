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Derin Talu, Soğan Halkaları Paylaşımı ve İmasıyla "Bu Neydi Şimdi?" Dedirtti!

Derin Talu, Soğan Halkaları Paylaşımı ve İmasıyla "Bu Neydi Şimdi?" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.06.2025 - 22:53

Son zamanlarda en dikkat çeken isimler arasında Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu da yer alıyor. Sık sık magazin gündemine oturan Derin Talu, bu sefer de Instagram hikayesinde paylaştığı soğan halkaları fotoğrafı ve yaptığı imayla dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber görelim!

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Bir zamanların dupduru güzelliğiyle öne çıkan ana haber spikeri, şimdilerde şarkıcı kimliği ve sahneleriyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli, aylardır boyu kadar olan kızlarıyla konuşuluyor.

Bir zamanların dupduru güzelliğiyle öne çıkan ana haber spikeri, şimdilerde şarkıcı kimliği ve sahneleriyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli, aylardır boyu kadar olan kızlarıyla konuşuluyor.

Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan kızları Derin ve Deren Talu, çok göz önünde büyümese de birkaç ay önce magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden ikisi oldu. 

Başı çeken 2003'lü küçül kızı Derin Talu'ydu. TikTok'a hızlı bir giriş yapan Derin Talu, diksiyonu, düşünceleri, paylaştığı anıları ve takipçileriyle kurduğu iletişimle kısa sürede büyük bir kitleye hitap etmeye başladı.

"Matchaaa"sından kopamayan, "Banana Bread" tarifi veren Derin Talu bir anda her hareketiyle olay olan bir isim haline geldi.

"Matchaaa"sından kopamayan, "Banana Bread" tarifi veren Derin Talu bir anda her hareketiyle olay olan bir isim haline geldi.

'Anne' demeyi bir türlü kıvıramayan, 'E'leri sanki İngilizce konuşuyormuşçasına açık bırakan Derin Talu'nun İngilizce Türkçe karışık konuşması ayrı, sevgilisi olmak isteyenlerden CV istemesi ve CV'leri ciddiye alması ayrı konuşuldu. 

Günde ondan fazla TikTok videosu ve Instagram hikayesi paylaşan Derin Talu, annesinin de şöhretinin önüne geçti desek yalan olmaz! Kimileri tarafından çok sevilse de kimilerinin ağır eleştirisine de maruz kaldı tabii. Pek umurunda olmadı, aksine kendisi hakkında çıkan haberleri tiye alarak 'Siz kimsiniz ki?' duruşu sergilemeyi tercih etti.

Geçtiğimiz saatlerde de yine bir paylaşımla tüm gözleri üzerine çevirdi...

Geçtiğimiz saatlerde de yine bir paylaşımla tüm gözleri üzerine çevirdi...

Bir tepsi soğan halkası paylaşan Derin Talu'nun iması sosyal medya kullanıcılarına, 'Bu neydi şimdi?' dedirtirken, kiminin kahkahalarla gülmesine, kiminin de tepki göstermesine sebep oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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