Derin Talu, Soğan Halkaları Paylaşımı ve İmasıyla "Bu Neydi Şimdi?" Dedirtti!
Son zamanlarda en dikkat çeken isimler arasında Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu da yer alıyor. Sık sık magazin gündemine oturan Derin Talu, bu sefer de Instagram hikayesinde paylaştığı soğan halkaları fotoğrafı ve yaptığı imayla dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber görelim!
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Bir zamanların dupduru güzelliğiyle öne çıkan ana haber spikeri, şimdilerde şarkıcı kimliği ve sahneleriyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli, aylardır boyu kadar olan kızlarıyla konuşuluyor.
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"Matchaaa"sından kopamayan, "Banana Bread" tarifi veren Derin Talu bir anda her hareketiyle olay olan bir isim haline geldi.
Geçtiğimiz saatlerde de yine bir paylaşımla tüm gözleri üzerine çevirdi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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