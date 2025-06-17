Estetiğe Servet Dökmeye Devam Ediyor: Danla Bilic Bu Sefer de Boynuna Yaptırdığı Müdahaleyle Dikkat Çekti!
Bugüne dek estetik operasyonlarla inanılmaz bir değişim geçirse de güncel haline çokça alıştığımız Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde estetiğe yaklaşık 12 milyon TL harcadığını açıklamış, ağızları açık bırakmıştı.
Estetikten vazgeçmeyeceğini net bir şekilde ortaya koyan Danla Bilic, bu sefer de boynuna yaptırdığı müdahaleyle gündeme oturdu. Buyurun, bu sefer ne denemiş? Beraber görelim!
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Hayatımıza girdiği ilk günden beri enerjisiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, ülkemizdeki en popüler sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.
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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, estetiklerine toplamda kaç TL harcadığını ilk kez açıklamıştı, belki denk gelmişsinizdir.
Danla Bilic, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla hayatı boyunca estetikten kopamayacağını net bir şekilde belli etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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