Sosyal medya hesabından boynuna yaptırdığı son müdahaleyi ve müdahale sonrasında boynunda kalan kabarcıkları gösteren Danla Bilic paylaşımına, 'Güzel yaş almak için her tuşa basıyorum. Buradan önce de kurşun döktürdüm' notunu düştü.

İşlemin adı sanı yoktu tabii, çözümü ChatGPT'ye sormakta bulduk. ChatGPT işlemin büyük olasılıkla 'Gençlik Aşısı' olduğunu düşündü. 'Fotoğrafta Danla Bilic'in boyun bölgesinde çok sayıda küçük, dairesel kızarıklık ve şişlikler görülüyor. Bu tür izler genellikle mezoterapi, somon DNA’sı, gençlik aşısı ya da cilt yenileme amaçlı mikro iğneleme (microneedling) gibi işlemler sonrası ortaya çıkar.

Özellikle Olası Müdahale: Mezoterapi veya Gençlik Aşısı (Youth Vaccine)

Bu işlemde cildin altına ince iğnelerle vitamin, mineral, aminoasit veya hyaluronik asit karışımları enjekte edilir. Amaç cildin nemini artırmak, kolajen üretimini tetiklemek ve daha genç bir görünüm elde etmektir. İşlem sonrası birkaç gün sürebilen noktasal kızarıklıklar ve hafif şişlikler oluşur — fotoğrafta görülen izlerle oldukça benzer.' cevabını verdi.