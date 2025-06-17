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Estetiğe Servet Dökmeye Devam Ediyor: Danla Bilic Bu Sefer de Boynuna Yaptırdığı Müdahaleyle Dikkat Çekti!

Estetiğe Servet Dökmeye Devam Ediyor: Danla Bilic Bu Sefer de Boynuna Yaptırdığı Müdahaleyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.06.2025 - 21:47

Bugüne dek estetik operasyonlarla inanılmaz bir değişim geçirse de güncel haline çokça alıştığımız Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde estetiğe yaklaşık 12 milyon TL harcadığını açıklamış, ağızları açık bırakmıştı. 

Estetikten vazgeçmeyeceğini net bir şekilde ortaya koyan Danla Bilic, bu sefer de boynuna yaptırdığı müdahaleyle gündeme oturdu. Buyurun, bu sefer ne denemiş? Beraber görelim!

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Hayatımıza girdiği ilk günden beri enerjisiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, ülkemizdeki en popüler sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

Hayatımıza girdiği ilk günden beri enerjisiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, ülkemizdeki en popüler sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

Geçmişten bugüne geçirdiği inanılmaz değişim zaman zaman hatırlansa da şimdilerde oldukça popüler olan Danla Bilic'in yeni görünümüne alışalı çok oldu. 

Artık pek sorgulamıyoruz, gayet de beğeniliyor kendisi. DanlaCast programıyla YouTube'da ilk zamanlarındaki gibi fırtınalar estiren Danla Bilic, son zamanlarda estetikle ilgili açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, estetiklerine toplamda kaç TL harcadığını ilk kez açıklamıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, estetiklerine toplamda kaç TL harcadığını ilk kez açıklamıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Son 9 yıl içerisinde estetik operasyon ve müdahalelere toplamda 11 milyon 800 bin TL harcadığını söyleyen Danla Bilic, ağızları açık bırakırken dillere de düşmüştü. 

Ayrıca bundan birkaç hafta önce de yanlış müdahale sebebiyle dolgular vücudunda birikmiş ve koca bir miktar vücudundan ayrı bir operasyonla çıkarılmıştı. Durumu anlatan Danla Bilic, 'Dolgu yaptırmayın yalvarırım' uyarısında bulunmuş, sevenlerini uyarmıştı.

Kaçıranlar için Danla'nın estetiğe servet döktüğünü itiraf ettiği anların tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Danla Bilic, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla hayatı boyunca estetikten kopamayacağını net bir şekilde belli etti.

Danla Bilic, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla hayatı boyunca estetikten kopamayacağını net bir şekilde belli etti.

Sosyal medya hesabından boynuna yaptırdığı son müdahaleyi ve müdahale sonrasında boynunda kalan kabarcıkları gösteren Danla Bilic paylaşımına, 'Güzel yaş almak için her tuşa basıyorum. Buradan önce de kurşun döktürdüm' notunu düştü. 

İşlemin adı sanı yoktu tabii, çözümü ChatGPT'ye sormakta bulduk. ChatGPT işlemin büyük olasılıkla 'Gençlik Aşısı' olduğunu düşündü. 'Fotoğrafta Danla Bilic'in boyun bölgesinde çok sayıda küçük, dairesel kızarıklık ve şişlikler görülüyor. Bu tür izler genellikle mezoterapi, somon DNA’sı, gençlik aşısı ya da cilt yenileme amaçlı mikro iğneleme (microneedling) gibi işlemler sonrası ortaya çıkar. 

Özellikle Olası Müdahale: Mezoterapi veya Gençlik Aşısı (Youth Vaccine) 

Bu işlemde cildin altına ince iğnelerle vitamin, mineral, aminoasit veya hyaluronik asit karışımları enjekte edilir. Amaç cildin nemini artırmak, kolajen üretimini tetiklemek ve daha genç bir görünüm elde etmektir. İşlem sonrası birkaç gün sürebilen noktasal kızarıklıklar ve hafif şişlikler oluşur — fotoğrafta görülen izlerle oldukça benzer.' cevabını verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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