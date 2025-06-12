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Estetik Operasyonlarla Bambaşka Birine Dönüşen Danla Bilic Ameliyatlara Toplamda Ne Kadar Harcadığını Açıkladı

Estetik Operasyonlarla Bambaşka Birine Dönüşen Danla Bilic Ameliyatlara Toplamda Ne Kadar Harcadığını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2025 - 14:19

Sosyal medyanın dobra fenomeni Danla Bilic, estetik serüveniyle adından bahsettiren isimlerden biri bildiğiniz gibi. Uzun yıllardır yüzündeki, dudaklarından çenesine; kalçasından burun hattına kadar uzanan dolgu uygulamalarıyla sık sık gündem olan Bilic, bu sefer gündeme bu operasyonlara harcadığı milyonlarla düştü.

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers isimli programına konuk olan Bilic estetiklerine harcadığı toplam tutarı açıkladı.

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YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede sadece bir influencer değil, magazin manşetlerinin de aranan yüzü haline geldi.

YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede sadece bir influencer değil, magazin manşetlerinin de aranan yüzü haline geldi.

Makyaj ve güzellik videolarıyla başladığı internet kariyerini bambaşka bir noktaya taşıyan Danla Bilic, markasıyla birlikte popülaritesini ikiye katlamıştı.

Ünlüler dünyasındaki ilişkileriyle adından bahsettiren Danla Bilic'in son zamanlarda adını yeni programıyla duyuyoruz. DanlaCast isimli programında eski sevgilisi Çakal'dan tutun da Blok3 ve Zeynep Bastık'a kadar birçok ismi ağırlayan isim yeni şovundaki açıklamalarıyla da manşetlere yerleşiyor.

Gündeme ilk kez milyonlar izlenen YouTube videolarıyla düşen Danla Bilic'in o dönemlerdeki görünüşü de zaman zaman tekrardan hatırlatılıyor.

Gündeme ilk kez milyonlar izlenen YouTube videolarıyla düşen Danla Bilic'in o dönemlerdeki görünüşü de zaman zaman tekrardan hatırlatılıyor.

Estetik serüvenine bilinirliğinin artmasıyla başlayan Bilic bu operasyonlar sonrasında bambaşka birine dönüştü bildiğiniz gibi. Burun estetiğiyle başlayan bu yolculuk; çene dolgusu, elmacık kemikleri, dudak dolgusu ve Hollywood yanağı gibi birçok uygulamayla devam etmişti.

Estetik dünyasında “azı karar, çoğu zarar” lafını en net deneyimleyen isimlerden biri oldu Danla Bilic. Vücudundaki aşırı dolgu uygulamaları, bir noktadan sonra sağlık sorunlarına neden oldu. Bugüne kadar sayısız kez bıçak altına yatan Danla Bilic'in vücudundaki dolguların kaydığı ve temizlemek için operasyonlar geçirmek zorunda kaldığı biliniyor.

Ameliyat sonrası “Affınıza sığınıyorum” notuyla paylaştığı fotoğrafla şok edici dolgu kütlesini takipçileriyle paylaşan Danla Bilic “Dolgu yaptırmayın!” uyarısında bulunmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers isimli programına konuk olan Danla Bilic, estetiklerine harcadığı servetle gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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