Estetik Operasyonlarla Bambaşka Birine Dönüşen Danla Bilic Ameliyatlara Toplamda Ne Kadar Harcadığını Açıkladı
Sosyal medyanın dobra fenomeni Danla Bilic, estetik serüveniyle adından bahsettiren isimlerden biri bildiğiniz gibi. Uzun yıllardır yüzündeki, dudaklarından çenesine; kalçasından burun hattına kadar uzanan dolgu uygulamalarıyla sık sık gündem olan Bilic, bu sefer gündeme bu operasyonlara harcadığı milyonlarla düştü.
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers isimli programına konuk olan Bilic estetiklerine harcadığı toplam tutarı açıkladı.
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YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede sadece bir influencer değil, magazin manşetlerinin de aranan yüzü haline geldi.
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Gündeme ilk kez milyonlar izlenen YouTube videolarıyla düşen Danla Bilic'in o dönemlerdeki görünüşü de zaman zaman tekrardan hatırlatılıyor.
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers isimli programına konuk olan Danla Bilic, estetiklerine harcadığı servetle gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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