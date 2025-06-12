Estetik Operasyonlarla Bambaşka Birine Dönüşen Danla Bilic Ameliyatlara Toplamda Ne Kadar Harcadığını Açıkladı

Estetik serüvenine bilinirliğinin artmasıyla başlayan Bilic bu operasyonlar sonrasında bambaşka birine dönüştü bildiğiniz gibi. Burun estetiğiyle başlayan bu yolculuk; çene dolgusu, elmacık kemikleri, dudak dolgusu ve Hollywood yanağı gibi birçok uygulamayla devam etmişti.

Estetik dünyasında “azı karar, çoğu zarar” lafını en net deneyimleyen isimlerden biri oldu Danla Bilic. Vücudundaki aşırı dolgu uygulamaları, bir noktadan sonra sağlık sorunlarına neden oldu. Bugüne kadar sayısız kez bıçak altına yatan Danla Bilic'in vücudundaki dolguların kaydığı ve temizlemek için operasyonlar geçirmek zorunda kaldığı biliniyor.

Ameliyat sonrası “Affınıza sığınıyorum” notuyla paylaştığı fotoğrafla şok edici dolgu kütlesini takipçileriyle paylaşan Danla Bilic “Dolgu yaptırmayın!” uyarısında bulunmuştu.