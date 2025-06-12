"Asosyal Değilim" Çıkışında Bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun Gelecek Planları "Evlenilecek Erkek" Dedirtti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CIFV0...
Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutumayı seçen, magazin muhabirlerine de pek sık rastlamayan Mert Yazıcıoğlu, sessiz ve sakin tavırlarıyla tanınıyor. Aşk acılarını içinde yaşamayı tercih ettiği gibi iddiaları da genellikle yanıtsız bırakan Mert Yazıcıoğlu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.
Babasıyla olan ilişkisinden tutun da gelecek planlarına kadar birçok açıklamada bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun 'asosyal değilim' çıkışı ise X'te resmen olay oldu!
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Duruşu, özel hayatı ve oyunculuk yetenekleriyle günümüzün en sevilen erkek oyuncularından biri olan Mert Yazıcıoğlu'nun her açıklaması ayrı olay oluyor biliyorsunuz.
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Mert Yazıcıoğlu sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da hep gündemdeydi. Uzun yıllar Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişki, magazinin nabzını tutan olaylardan biri haline gelmişti.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı Empati programına konuk olan Mert Yazıcıoğlu bu sefer de ilgi çeken açıklamalarıyla sosyal medyada olay oldu.
Gelen tepkileri şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Verilen cevaptan evlenilecek erkek kıstasına nasıl geldiniz.. Tercihleriniz böyle yüzeysel olursa sizi üzen çok olur bebeklerim..
Cüneyd efendi bir şey söylese de hayran kalsak twitleri. İki güzel kelâmdan bu kadar anlam çıkarmayın bence şirineler 😉
Evlenilecek erkek (Evlenmedi)