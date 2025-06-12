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"Asosyal Değilim" Çıkışında Bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun Gelecek Planları "Evlenilecek Erkek" Dedirtti!

"Asosyal Değilim" Çıkışında Bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun Gelecek Planları "Evlenilecek Erkek" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2025 - 10:10

Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutumayı seçen, magazin muhabirlerine de pek sık rastlamayan Mert Yazıcıoğlu, sessiz ve sakin tavırlarıyla tanınıyor. Aşk acılarını içinde yaşamayı tercih ettiği gibi iddiaları da genellikle yanıtsız bırakan Mert Yazıcıoğlu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

Babasıyla olan ilişkisinden tutun da gelecek planlarına kadar birçok açıklamada bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun 'asosyal değilim' çıkışı ise X'te resmen olay oldu!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CIFV0...
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Duruşu, özel hayatı ve oyunculuk yetenekleriyle günümüzün en sevilen erkek oyuncularından biri olan Mert Yazıcıoğlu'nun her açıklaması ayrı olay oluyor biliyorsunuz.

Duruşu, özel hayatı ve oyunculuk yetenekleriyle günümüzün en sevilen erkek oyuncularından biri olan Mert Yazıcıoğlu'nun her açıklaması ayrı olay oluyor biliyorsunuz.

Sessiz, sakin tavırlarıyla dikkat çeken ama rollerinde fırtınalar estiren, yeteneğiyle ekran başındaki izleyiciyi etkileyen, son yılların en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun her işine övgü yağıyor.

İlk çıkışını 'Karagül'le yapan, ardından 'Bir Litre Gözyaşı' ile hüngür hüngür ağlatan Yazıcıoğlu, asıl patlamayı Netflix dizisi 'Aşk 101' ile yaptı. Sinan karakteriyle birlikte, genç kızların gönlündeki yerini sağlamlaştıran Yazıcıoğlu'nu son olarak Kızıl Goncalar'daki Cüneyd Efendi rolüyle izledik.

Mert Yazıcıoğlu sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da hep gündemdeydi. Uzun yıllar Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişki, magazinin nabzını tutan olaylardan biri haline gelmişti.

Mert Yazıcıoğlu sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da hep gündemdeydi. Uzun yıllar Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişki, magazinin nabzını tutan olaylardan biri haline gelmişti.

Eski ilişkilerine dair yaptığı açıklamalarda bile her zaman çizgisini koruyan Mert Yazıcıoğlu zaman zaman aşk iddialarıyla gündeme gelse de kendisinden konuya dair net bir açıklama duymak pek mümkün olmuyor. 

Şimdilerde aşk hayatındansa işiyle konuşulmak istediğini anladığımız Mert Yazıcıoğlu son rolünden sonra aldığı Altın Kelebek Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti. Başarısını tescilleyen oyuncunun bir sonraki projesi sevenleri tarafından merakla beklenirken Yazıcıoğlu katıldığı programda yaptığı açıklamalarla adından bahsettirdi.

Kendisinin adından son olarak, yine X'te yapılan olay yorumlarla bahsetmiştik:

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı Empati programına konuk olan Mert Yazıcıoğlu bu sefer de ilgi çeken açıklamalarıyla sosyal medyada olay oldu.

Gelen tepkileri şöyle bırakalım:

Gelen tepkileri şöyle bırakalım:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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KumdanKum

Verilen cevaptan evlenilecek erkek kıstasına nasıl geldiniz.. Tercihleriniz böyle yüzeysel olursa sizi üzen çok olur bebeklerim..

SeuS

Cüneyd efendi bir şey söylese de hayran kalsak twitleri. İki güzel kelâmdan bu kadar anlam çıkarmayın bence şirineler 😉

Muhammed Göktaş

Evlenilecek erkek (Evlenmedi)