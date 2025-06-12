"Asosyal Değilim" Çıkışında Bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun Gelecek Planları "Evlenilecek Erkek" Dedirtti!

Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutumayı seçen, magazin muhabirlerine de pek sık rastlamayan Mert Yazıcıoğlu, sessiz ve sakin tavırlarıyla tanınıyor. Aşk acılarını içinde yaşamayı tercih ettiği gibi iddiaları da genellikle yanıtsız bırakan Mert Yazıcıoğlu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

Babasıyla olan ilişkisinden tutun da gelecek planlarına kadar birçok açıklamada bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun 'asosyal değilim' çıkışı ise X'te resmen olay oldu!