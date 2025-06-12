Kalpler Havada Uçuştu: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba 43 Yaşını Eşi Buket Akbaba ile Dudak Dudağa Karşıladı

Kariyerinin kırılma noktası “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” olan, “İlyas Çakırbeyli” karakteriyle milyonların hafızasına kazınan, hem mafya dizilerine olan ilgiyi yeniden canlandıran hem de karizmatik oyunculuğuyla dikkat çeken Ozan Akbaba şimdilerde ayrı bir yükselişte.

Ekranlardaki başarısının ardından, Anka, Son Sevişme gibi yapımlarla sinema perdesine de geçiş yapan isim ekranların reyting rekortmeni dizisiyle adından bahsettirir oldu.