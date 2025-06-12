Kalpler Havada Uçuştu: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba 43 Yaşını Eşi Buket Akbaba ile Dudak Dudağa Karşıladı
Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından dinlenmeye çekilen Ozan Akbaba 43. yaşını kutladı. Eşi ve dostlarıyla kutladığı doğum gününde kameralara yansıyan Ozan Akbaba'nın Buket Akbaba ile romantik anları ise olay oldu. X kullanıcılarından o anlara yorum gecikmedi.
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Şimdilerde Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle reytinglerde fırtına estiren Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de karizmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Yayına girdiği ilk günden beri Kanal D ekranlarının reytinglerde rekordan rekora koşmasını sağlayan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezon fırtınalar estirdi.
43. yaş doğum günü kutlaması için dostlarıyla bir araya gelen Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba ile dudak dudağa anları X'te kısa sürede olay oldu.
O anlara X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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