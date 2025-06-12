onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kalpler Havada Uçuştu: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba 43 Yaşını Eşi Buket Akbaba ile Dudak Dudağa Karşıladı

Kalpler Havada Uçuştu: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba 43 Yaşını Eşi Buket Akbaba ile Dudak Dudağa Karşıladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2025 - 11:27

Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından dinlenmeye çekilen Ozan Akbaba 43. yaşını kutladı. Eşi ve dostlarıyla kutladığı doğum gününde kameralara yansıyan Ozan Akbaba'nın Buket Akbaba ile romantik anları ise olay oldu. X kullanıcılarından o anlara yorum gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdilerde Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle reytinglerde fırtına estiren Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de karizmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şimdilerde Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle reytinglerde fırtına estiren Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de karizmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kariyerinin kırılma noktası “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” olan, “İlyas Çakırbeyli” karakteriyle milyonların hafızasına kazınan, hem mafya dizilerine olan ilgiyi yeniden canlandıran hem de karizmatik oyunculuğuyla dikkat çeken Ozan Akbaba şimdilerde ayrı bir yükselişte.

Ekranlardaki başarısının ardından, Anka, Son Sevişme gibi yapımlarla sinema perdesine de geçiş yapan isim ekranların reyting rekortmeni dizisiyle adından bahsettirir oldu.

Yayına girdiği ilk günden beri Kanal D ekranlarının reytinglerde rekordan rekora koşmasını sağlayan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezon fırtınalar estirdi.

Yayına girdiği ilk günden beri Kanal D ekranlarının reytinglerde rekordan rekora koşmasını sağlayan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezon fırtınalar estirdi.

18. bölümüyle, Kanal D'nin son 15 yıldaki en yüksek reyting rekorunu kıran dizinin oyuncu kardosu da başrollerin uyumu da çok sevildi. Kısa süre içerisinde fenomen birçok diziyi geçen Uzak Şehir'in başrolleri Cihan ve Ayla'yı canlandırdan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da kariyerlerinde resmen bambaşka bir boyuta atladı.

Dikkatleri üzerine çeken Ozan Akbaba'nın özel hayatı ise iyice göz önünde olmaya başladı. Dizinin sezon finalindeki öpüşme sahnesi ile sosyal medyada eleştiri toplayan Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba ile romantik anları ise geçtiğimiz geceye damga vurdu.

43. yaş doğum günü kutlaması için dostlarıyla bir araya gelen Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba ile dudak dudağa anları X'te kısa sürede olay oldu.

O anlara X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi:

O anlara X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın