Barcelona'nın Yıldız Oyuncusu 17 Yaşındaki Lamine Yamal'ın Kendinden 13 Yaş Büyük Sevgilisi Gündem Oldu!
Barcelona'nın yıldız oyuncusu 17 yaşındaki Lamine Yamal, kendisinden yaşça büyük sevgilisiyle sezonu açtı. Aynı yerden farklı fotoğraflar paylaşan ikilinin arasındaki yaş farkı gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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17 yaşındaki Lamine Yamal, şimdilerin en gelecek vaat eden genç futbolcuları arasında yer alıyor.
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Göz önündeki isimlerden biri olmaya başladığından beri özel hayatını gizlemeyen Lamine Yamal'ı en son Euro 2024 finaline beraber katıldığı sevgilisiyle görmüştük.
Yıldız oyuncu bu sefer yeni sevgilisiyle gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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