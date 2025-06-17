onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Barcelona'nın Yıldız Oyuncusu 17 Yaşındaki Lamine Yamal'ın Kendinden 13 Yaş Büyük Sevgilisi Gündem Oldu!

Barcelona'nın Yıldız Oyuncusu 17 Yaşındaki Lamine Yamal'ın Kendinden 13 Yaş Büyük Sevgilisi Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.06.2025 - 18:30

Barcelona'nın yıldız oyuncusu 17 yaşındaki Lamine Yamal, kendisinden yaşça büyük sevgilisiyle sezonu açtı. Aynı yerden farklı fotoğraflar paylaşan ikilinin arasındaki yaş farkı gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 yaşındaki Lamine Yamal, şimdilerin en gelecek vaat eden genç futbolcuları arasında yer alıyor.

17 yaşındaki Lamine Yamal, şimdilerin en gelecek vaat eden genç futbolcuları arasında yer alıyor.

Euro 2024'te tıpkı milli gururumuz Arda Güler gibi genç yaşında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Lamine Yamal, geçtiğimiz aylarda Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti. 

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı Benfica maçında adeta şov yapan Yamal, turnuva tarihinde bir maçta hem gol atan, hem de asist yapan en genç futbolcu oldu, 17 yaş 263 günle rekoru elinde tutan Monaco'lu Breel Embolo'yu geçti.

Göz önündeki isimlerden biri olmaya başladığından beri özel hayatını gizlemeyen Lamine Yamal'ı en son Euro 2024 finaline beraber katıldığı sevgilisiyle görmüştük.

Göz önündeki isimlerden biri olmaya başladığından beri özel hayatını gizlemeyen Lamine Yamal'ı en son Euro 2024 finaline beraber katıldığı sevgilisiyle görmüştük.

Alex Padilla adlı genç kadının TikTok canlı yayınında başka bir erkeğin kucağına otururken çekilmiş videosu hızla yayılınca, 'Aldatıldı' manşetleri atılmış, Lamine Yamal ve Padilla defteri kapanmıştı.

Yıldız oyuncu bu sefer yeni sevgilisiyle gündeme oturdu.

Yıldız oyuncu bu sefer yeni sevgilisiyle gündeme oturdu.

Lamine Yamal ve beraber olduğu iddia edildiği sevgilisi Fati Vazquez'le aynı tekneden fotoğraflar paylaştı.

Yaz sezonunu beraber açan ikilinin arasındaki yaş farkı ise olay oldu. Instagram'da 398 bin takipçisi olan sosyal medya fenomeni Vazquez'in 30 yaşında olduğu öğrenildi. Ne diyorsunuz? Yakışmışlar mı sizce? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

Bu eleman sokakta işportacı olsa kimse yüzüne bile bakmaz ama baktı adam topçu, nakit akışı tazyikli olunca anında göynüne dövme yaptırdı

Tuğçe öztürk

Rütben biraz tipini de etkiliyor maalesef