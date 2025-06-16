Buna Hiç Hazır Değildik: Yıllardır Protez Saç Kullanan Enis Arıkan Protezini Çıkardı!
Kanal D'de yayınlanan Password programında Şebnem Bozoklu ile beraber sunuculuk yapan Enis Arıkan, uzun yıllardır kopamadığı saç protezini çıkardı!
Enis Arıkan'ın doğal halini görenler dönüp bir daha baktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Son yılların en sempatik isimlerinden biri olan oyuncu Enis Arıkan, hiç bitmeyen enerjisiyle sık sık gündeme oturan isimler arasında yer alıyor.
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Enis Arıkan, bugün bambaşka bir meseleyle gündeme oturdu. Arıkan, senelerdir protez saç kullanıyor, bilen bilir.
Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! Yaz sezonunu açan Enis Arıkan, bugün protez saçına dinlenme molası hediye etmeye karar verdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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