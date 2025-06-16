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Buna Hiç Hazır Değildik: Yıllardır Protez Saç Kullanan Enis Arıkan Protezini Çıkardı!

Buna Hiç Hazır Değildik: Yıllardır Protez Saç Kullanan Enis Arıkan Protezini Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2025 - 22:42

Kanal D'de yayınlanan Password programında Şebnem Bozoklu ile beraber sunuculuk yapan Enis Arıkan, uzun yıllardır kopamadığı saç protezini çıkardı!

Enis Arıkan'ın doğal halini görenler dönüp bir daha baktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Son yılların en sempatik isimlerinden biri olan oyuncu Enis Arıkan, hiç bitmeyen enerjisiyle sık sık gündeme oturan isimler arasında yer alıyor.

Son yılların en sempatik isimlerinden biri olan oyuncu Enis Arıkan, hiç bitmeyen enerjisiyle sık sık gündeme oturan isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Password'de Şebnem Bozoklu ile beraber sunuculuk yapan Enis Arıkan, her bölümde birbirinden ünlü dostlarını ağırlıyor ve kahkahaya boğuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Password'un son konuğu ünlü oyuncu Melis Sezen'di ve her zamanki gibi inanılmaz dans koreografisiyle gündeme oturmuştu kendisi. Enis Arıkan'ın meşhur Everyway That I Can performansı kadar iyi değildi elbette fakat sosyal medyada olay yaratmayı başarmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Enis Arıkan, bugün bambaşka bir meseleyle gündeme oturdu. Arıkan, senelerdir protez saç kullanıyor, bilen bilir.

Enis Arıkan, bugün bambaşka bir meseleyle gündeme oturdu. Arıkan, senelerdir protez saç kullanıyor, bilen bilir.

Ünlü oyuncu bu durumu hiç çekinmeden, sakınmadan açıklıyor üstelik. 

Geçtiğimiz yıllarda 2. Sayfa programına konuk olan Enis Arıkan, 

'Her yerimde estetik mevcut, ufak ufak yaptırıyorum. Işık dolgusu yaptırdım. Saçlarımın normal hâli seyrek. Bu yüzden saç ektirdim. Dizi için protez saç takmışlardı, sonra ona alıştım. Bir daha kendi saçımı kullanmayı tercih etmedim.' 

açıklamasında bulunmuş, kendi saçlarından memnun olmadığını net bir şekilde dile getirmişti. 

Sahiden de yıllarca kendi saçlarıyla göremedik onu. Hep protez saçıyla kamera karşısına geçti, özel hayatında da bir an olsun protez saçından vazgeçmemişti.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! Yaz sezonunu açan Enis Arıkan, bugün protez saçına dinlenme molası hediye etmeye karar verdi!

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! Yaz sezonunu açan Enis Arıkan, bugün protez saçına dinlenme molası hediye etmeye karar verdi!

Protezini çıkaran Enis Arıkan'ın evinde paylaştığı hikayelerini gören, dönüp bir daha baktı. 

Buna hiç hazır değildik açıkçası, Arıkan'ı gür saçlarıyla görmeye o kadar alışmışız ki doğal hali ilk etapta epey tuhaf geldi... Gözümüzün alışması biraz zaman aldı ama yine de sempatikliği her şeyin önüne geçti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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