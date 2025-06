Buna Hiç Hazır Değildik: Yıllardır Protez Saç Kullanan Enis Arıkan Protezini Çıkardı!

Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Password'de Şebnem Bozoklu ile beraber sunuculuk yapan Enis Arıkan, her bölümde birbirinden ünlü dostlarını ağırlıyor ve kahkahaya boğuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Password'un son konuğu ünlü oyuncu Melis Sezen'di ve her zamanki gibi inanılmaz dans koreografisiyle gündeme oturmuştu kendisi. Enis Arıkan'ın meşhur Everyway That I Can performansı kadar iyi değildi elbette fakat sosyal medyada olay yaratmayı başarmıştı.