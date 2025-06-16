"Sahnede Muadilim Yok" Diyen Selen Görgüzel'in Tuhaf Ötesi 'Dans' Hareketleri Akıl Tutulması Yaşattı!
Hamdi Alkan'la yaptığı evlilik sonrası hayatımıza giren Selen Görgüzel, bugüne dek birçok kez gündem olduğu üzere yine ve yeniden dansıyla dikkat çekti.
Selen Görgüzel'in sahnede kendini kaybettiği anları gören sosyal medya kullanıcılarını Görgüzel'e hiç acımadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza giren Selen Görgüzel, evliliği 2022 yılında bitirdikten sonra magazin dünyasının sık sık gündemine oturan isimlerinden biri haline geldi.
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Bugüne dek pek çok dans performansını izledik, her seferinde de ekranlara ağzımız açık bakakaldık.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da bu evlere şenlik dans hareketlerini gören ne demiş beraber inceleyelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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