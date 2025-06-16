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"Sahnede Muadilim Yok" Diyen Selen Görgüzel'in Tuhaf Ötesi 'Dans' Hareketleri Akıl Tutulması Yaşattı!

"Sahnede Muadilim Yok" Diyen Selen Görgüzel'in Tuhaf Ötesi 'Dans' Hareketleri Akıl Tutulması Yaşattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2025 - 21:11

Hamdi Alkan'la yaptığı evlilik sonrası hayatımıza giren Selen Görgüzel, bugüne dek birçok kez gündem olduğu üzere yine ve yeniden dansıyla dikkat çekti. 

Selen Görgüzel'in sahnede kendini kaybettiği anları gören sosyal medya kullanıcılarını Görgüzel'e hiç acımadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza giren Selen Görgüzel, evliliği 2022 yılında bitirdikten sonra magazin dünyasının sık sık gündemine oturan isimlerinden biri haline geldi.

2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza giren Selen Görgüzel, evliliği 2022 yılında bitirdikten sonra magazin dünyasının sık sık gündemine oturan isimlerinden biri haline geldi.

Oyunculuğa ve şarkıcılığa merak salan Selen Görgüzel, sahnesi ve sesiyle eleşiriye maruz kalırken, evliyken Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını söylemiş, aşka dair fikirleri, erkeklerin spermini tazeyken yüze sürmek ve sağılmış anne sütünü içmek gibi cilt bakım tavsiyeleriyle öne çıkmıştı. 

Her bir açıklamasıyla 'Bu neydi şimdi?' dedirtip hayatı sorgulatan Selen Görgüzel, düzenli aralıklarla sahnesi, kombini ve dansıyla gündeme oturmaya başladı.

Bugüne dek pek çok dans performansını izledik, her seferinde de ekranlara ağzımız açık bakakaldık.

Bugüne dek pek çok dans performansını izledik, her seferinde de ekranlara ağzımız açık bakakaldık.

Geçtiğimiz saatlerde de dans fiyaskolarına bir yenisini ekledi kendisi. Bursa'da bir mekanda konser veren Selen Görgüzel, yine ve yeniden sahnede kendini kaybettiği anlarla alay konusu oldu. 

Kendini sağa sola savuran Selen Görgüzel'in hareketlerine 'Dans ettiğini sanıyor' yorumları yağarken dillere düşmesi de an meselesi oldu.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da bu evlere şenlik dans hareketlerini gören ne demiş beraber inceleyelim! 👇

Sonra da bu evlere şenlik dans hareketlerini gören ne demiş beraber inceleyelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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