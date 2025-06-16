"Sahnede Muadilim Yok" Diyen Selen Görgüzel'in Tuhaf Ötesi 'Dans' Hareketleri Akıl Tutulması Yaşattı!

Geçtiğimiz saatlerde de dans fiyaskolarına bir yenisini ekledi kendisi. Bursa'da bir mekanda konser veren Selen Görgüzel, yine ve yeniden sahnede kendini kaybettiği anlarla alay konusu oldu.

Kendini sağa sola savuran Selen Görgüzel'in hareketlerine 'Dans ettiğini sanıyor' yorumları yağarken dillere düşmesi de an meselesi oldu.