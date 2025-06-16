Dilan Polat'ın Psikiyatrik Tedavi Görmek İçin Yattığı Hastanenin Önünde Korumasına Silahlı Saldırı Düzenlendi
Geçtiğimiz günlerde kendi isteğiyle psikiyatrik kliniğe yatan ve tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Alper isimli özel koruması, yattığı hastanenin önünde vuruldu.
Silahlı saldırı sonrası Dilan Polat isyan ederken, polis soruşturma başlattı.
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde ailece yeni bir karar verdiklerini ve sağlığı için psikiyatri kliniğine yatacağını duyurmuştu.
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Tıpkı cezaevi gibi sert kurallara sahip olan psikiyatri kliniğindeki tedavi sürecini paylaşan Dilan Polat, bu sefer yattığı hastanenin önünde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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