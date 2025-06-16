Dilan Polat'ın Psikiyatrik Tedavi Görmek İçin Yattığı Hastanenin Önünde Korumasına Silahlı Saldırı Düzenlendi

Polat ailesi kara para aklama, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma gibi pek çok ağır iddiayla yargılanıyordu. 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan Polat, yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Sosyal medyaya hızla dönen Dilan Polat, her gün paylaşımlarıyla kendi kitlesini sevindirirken, hayatına hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesi çoğunluğun tepkisine ve eleştirisine sebep olmuştu.

Günden güne eriyen, kilo kaybıyla dikkat çeken ve psikolojisinin de yerinde olmadığına inanılan Dilan Polat, birkaç gün önce kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yattığını açıklamıştı.