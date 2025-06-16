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Dilan Polat'ın Psikiyatrik Tedavi Görmek İçin Yattığı Hastanenin Önünde Korumasına Silahlı Saldırı Düzenlendi

Dilan Polat'ın Psikiyatrik Tedavi Görmek İçin Yattığı Hastanenin Önünde Korumasına Silahlı Saldırı Düzenlendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2025 - 19:56

Geçtiğimiz günlerde kendi isteğiyle psikiyatrik kliniğe yatan ve tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Alper isimli özel koruması, yattığı hastanenin önünde vuruldu. 

Silahlı saldırı sonrası Dilan Polat isyan ederken, polis soruşturma başlattı.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde ailece yeni bir karar verdiklerini ve sağlığı için psikiyatri kliniğine yatacağını duyurmuştu.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde ailece yeni bir karar verdiklerini ve sağlığı için psikiyatri kliniğine yatacağını duyurmuştu.

Polat ailesi kara para aklama, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma gibi pek çok ağır iddiayla yargılanıyordu. 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan Polat, yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 

Sosyal medyaya hızla dönen Dilan Polat, her gün paylaşımlarıyla kendi kitlesini sevindirirken, hayatına hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesi çoğunluğun tepkisine ve eleştirisine sebep olmuştu. 

Günden güne eriyen, kilo kaybıyla dikkat çeken ve psikolojisinin de yerinde olmadığına inanılan Dilan Polat, birkaç gün önce kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yattığını açıklamıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tıpkı cezaevi gibi sert kurallara sahip olan psikiyatri kliniğindeki tedavi sürecini paylaşan Dilan Polat, bu sefer yattığı hastanenin önünde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Tıpkı cezaevi gibi sert kurallara sahip olan psikiyatri kliniğindeki tedavi sürecini paylaşan Dilan Polat, bu sefer yattığı hastanenin önünde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsminin Alper olduğu öğrenilen Dilan Polat'ın özel koruması, Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma ameliyata alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dilan Polat yaşananları isyan ederek duyurdu; 'Söyleyecek çok şey var hep söyleyemiyorum. Şimdi bilgi aldım 3 değil 7 mermi isabet etmiş. Emniyet araştırma yapıyor. Ben çok şey söylemek istedim ama hep söyleyemedim. Allahım şifa ver' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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