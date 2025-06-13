Cezaevi Sonrası Ruhsal Çöküş Yaşayan Dilan Polat'tan Radikal Karar: Dayanamadı, Hastaneye Yattı!

Oğluyla vedalaşma anını paylaşan Polat, “Anne gitme… Kaç gün?” diye soran oğlunun korkusunu anlattı. “Ama bilsin istedim, anne burada kendine biraz iyilik yapacak ki sonra ona daha iyi, daha güçlü sarılabilsin” diyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Polat’ın avukatı Sevinç Horoz da yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin yaşadığı kamuoyu baskısı ve haksız suçlamalar nedeniyle ağır bir psikolojik yük taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Dilan Polat, uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır. Kendisinin ruhsal ve fiziksel iyilik halini korumak, bir birey ve anne olarak yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesini sağlamak amacıyla, kendi iradesiyle bir psikiyatri servisine yatarak tedavi sürecine başlamıştır.”