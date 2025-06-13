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Cezaevi Sonrası Ruhsal Çöküş Yaşayan Dilan Polat'tan Radikal Karar: Dayanamadı, Hastaneye Yattı!

Cezaevi Sonrası Ruhsal Çöküş Yaşayan Dilan Polat'tan Radikal Karar: Dayanamadı, Hastaneye Yattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 12:41

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yaklaşık 9 ay cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez bambaşka bir gündemle karşımızda. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen Polat, kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yattı. Sosyal medya hesabından hastaneden peş peşe paylaşımlar yapan Polat, oğlunun mezuniyet törenine katıldıktan hemen sonra tedaviye başladığını duyurdu. Başka bir hastanede tedavi gören Nihal Candan ile görüntülü konuştuğu anları da paylaşan Dilan Polat, takipçilerine içini döktü. 

İşte tüm detaylar…

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Gösterişli hayatı ve lüks paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Dilan Polat’ı tanımayan artık kalmadı.

Gösterişli hayatı ve lüks paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Dilan Polat’ı tanımayan artık kalmadı.

Polat ailesi kara para aklama, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma gibi pek çok ağır iddiayla yargılanıyordu. 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan Polat, yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 

Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yeniden paylaşımlar yapmaya başlayan Polat, her fırsatta yaşadığı ruhsal çöküşten bahsediyordu. Son olarak ise kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yattığını açıkladı.

Hastanede kaldığı süre boyunca sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam eden Dilan Polat, oğlunun mezuniyetine katıldığını ancak hemen ardından tedavi sürecine başladığını dile getirdi.

Hastanede kaldığı süre boyunca sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam eden Dilan Polat, oğlunun mezuniyetine katıldığını ancak hemen ardından tedavi sürecine başladığını dile getirdi.

Oğluyla vedalaşma anını paylaşan Polat, “Anne gitme… Kaç gün?” diye soran oğlunun korkusunu anlattı. “Ama bilsin istedim, anne burada kendine biraz iyilik yapacak ki sonra ona daha iyi, daha güçlü sarılabilsin” diyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Polat’ın avukatı Sevinç Horoz da yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin yaşadığı kamuoyu baskısı ve haksız suçlamalar nedeniyle ağır bir psikolojik yük taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Dilan Polat, uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır. Kendisinin ruhsal ve fiziksel iyilik halini korumak, bir birey ve anne olarak yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesini sağlamak amacıyla, kendi iradesiyle bir psikiyatri servisine yatarak tedavi sürecine başlamıştır.”

Hastanede tedavi gören bir başka isim Nihal Candan ile de görüntülü görüşen Dilan Polat, o anları da sosyal medyasında paylaştı.

Hastanede tedavi gören bir başka isim Nihal Candan ile de görüntülü görüşen Dilan Polat, o anları da sosyal medyasında paylaştı.

Candan’a “Yarın doğum günün” diye hatırlatan Polat’a, Nihal Candan’dan buruk bir cevap geldi: “Evet ama Bodrum'da değil, hastanede kutluyoruz bu kez…” diyerek yaşadığı duruma dikkat çekti.

Dilan Polat ise son paylaşımında dua ederek şöyle dedi: “İyileşmek istiyorum Allah’ım. Kimsenin beni artık yormasını istemiyorum. Bunu en çok çocuklarım için istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yol göster…”

İşte Candan ile konuştuğu o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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