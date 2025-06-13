Cezaevi Sonrası Ruhsal Çöküş Yaşayan Dilan Polat'tan Radikal Karar: Dayanamadı, Hastaneye Yattı!
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yaklaşık 9 ay cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez bambaşka bir gündemle karşımızda. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen Polat, kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yattı. Sosyal medya hesabından hastaneden peş peşe paylaşımlar yapan Polat, oğlunun mezuniyet törenine katıldıktan hemen sonra tedaviye başladığını duyurdu. Başka bir hastanede tedavi gören Nihal Candan ile görüntülü konuştuğu anları da paylaşan Dilan Polat, takipçilerine içini döktü.
İşte tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gösterişli hayatı ve lüks paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Dilan Polat’ı tanımayan artık kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hastanede kaldığı süre boyunca sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam eden Dilan Polat, oğlunun mezuniyetine katıldığını ancak hemen ardından tedavi sürecine başladığını dile getirdi.
Hastanede tedavi gören bir başka isim Nihal Candan ile de görüntülü görüşen Dilan Polat, o anları da sosyal medyasında paylaştı.
İşte Candan ile konuştuğu o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın