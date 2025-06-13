Deniz Sezonunu Açan Müjde Uzman'ın Bacağındaki Büyük Morluk Merak Uyandırdı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/mujde-uzman...
Kızılcık Şerbeti’ndeki Alev karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Müjde Uzman, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Diziden ayrıldıktan sonra “Kral Kaybederse” dizisinin kadrosuna katılan Uzman, ilk fırsatta soluğu Bodrum’da aldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncu, Yalıkavak’ta objektiflere yansıdı. Gün boyu güneşin keyfini çıkaran Uzman’ın bacağındaki büyük morluk ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhteşem Yüzyıl, EDHO, Kiralık Aşk gibi pek çok yapımda rol alan Müjde Uzman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa bir süre sonra “Aşk, Evlilik, Boşanma” isimli projeyle ekranlara dönen Uzman, ne yazık ki bu dizi beklenen ilgiyi görememiş ve erken final yapmıştı.
Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak’ta bir otelin iskelesinde güneşlenirken objektiflere yakalandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın