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Deniz Sezonunu Açan Müjde Uzman'ın Bacağındaki Büyük Morluk Merak Uyandırdı!

Deniz Sezonunu Açan Müjde Uzman'ın Bacağındaki Büyük Morluk Merak Uyandırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 11:12

Kızılcık Şerbeti’ndeki Alev karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Müjde Uzman, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Diziden ayrıldıktan sonra “Kral Kaybederse” dizisinin kadrosuna katılan Uzman, ilk fırsatta soluğu Bodrum’da aldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncu, Yalıkavak’ta objektiflere yansıdı. Gün boyu güneşin keyfini çıkaran Uzman’ın bacağındaki büyük morluk ise dikkatlerden kaçmadı. 

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.haberturk.com/mujde-uzman...
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Muhteşem Yüzyıl, EDHO, Kiralık Aşk gibi pek çok yapımda rol alan Müjde Uzman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Muhteşem Yüzyıl, EDHO, Kiralık Aşk gibi pek çok yapımda rol alan Müjde Uzman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ancak yıldızının parladığı asıl yapım hiç kuşkusuz son dönemin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti oldu. Dizide Alev karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu, senaryo gereği diziye veda etmişti. 

Bu ayrılık, hem hayranlarını hem de sosyal medyayı oldukça şaşırtmıştı.

Kısa bir süre sonra “Aşk, Evlilik, Boşanma” isimli projeyle ekranlara dönen Uzman, ne yazık ki bu dizi beklenen ilgiyi görememiş ve erken final yapmıştı.

Kısa bir süre sonra “Aşk, Evlilik, Boşanma” isimli projeyle ekranlara dönen Uzman, ne yazık ki bu dizi beklenen ilgiyi görememiş ve erken final yapmıştı.

Şimdilerde ise yeni sezonun iddialı dizilerinden Kral Kaybederse ile ekran yolculuğuna devam ediyor. 

Yoğun set temposuna kısa bir ara veren Müjde Uzman, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak’ta bir otelin iskelesinde güneşlenirken objektiflere yakalandı.

Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak’ta bir otelin iskelesinde güneşlenirken objektiflere yakalandı.

Gün boyu iskelede vakit geçiren Uzman, denize girmeyi tercih etmeyip bol bol sohbet etti. Pembe ve mor renklerin hakim olduğu bir bikini tercih eden güzel oyuncunun sol bacağındaki büyük morluk ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Morluğun bir yaz kazasından kaynaklandığı tahmin edilirken, Uzman’ın keyfinden bir şey kaybetmediği gözlemlendi. Her zamanki gibi fit görünümüyle beğeni toplayan oyuncunun düzenli spor yaptığı ve sağlıklı yaşamına özen gösterdiği biliniyor.

Yazın ilk tatilinden enerjik kareler paylaşan Müjde Uzman’a biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, güzel bir sezon diliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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