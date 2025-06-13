Deniz Sezonunu Açan Müjde Uzman'ın Bacağındaki Büyük Morluk Merak Uyandırdı!

Gün boyu iskelede vakit geçiren Uzman, denize girmeyi tercih etmeyip bol bol sohbet etti. Pembe ve mor renklerin hakim olduğu bir bikini tercih eden güzel oyuncunun sol bacağındaki büyük morluk ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Morluğun bir yaz kazasından kaynaklandığı tahmin edilirken, Uzman’ın keyfinden bir şey kaybetmediği gözlemlendi. Her zamanki gibi fit görünümüyle beğeni toplayan oyuncunun düzenli spor yaptığı ve sağlıklı yaşamına özen gösterdiği biliniyor.

Yazın ilk tatilinden enerjik kareler paylaşan Müjde Uzman’a biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, güzel bir sezon diliyoruz!