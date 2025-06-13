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Zehra Çilingiroğlu ve 3 Yıldır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Mürsel Kaya Bodrum Tatilinde Yakalandı!

Zehra Çilingiroğlu ve 3 Yıldır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Mürsel Kaya Bodrum Tatilinde Yakalandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 08:48

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mürsel Kaya ile bu yaz rotayı Bodrum’a çevirdi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre yaz sezonunun açılmasıyla ünlülerin akın ettiği Bodrum’da çift önce arkadaşlarının partisine katıldı, ardından plajda arkadaşlarıyla keyifli sohbetler etti.

İşte Bodrum’dan yansıyan tatil kareleri...

Kaynak: https://www.haberturk.com/zehra-cilin...
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Yaz geldi, Bodrum yine dopdolu!

Yaz geldi, Bodrum yine dopdolu!

Bu kez objektifler, ünlü çift Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile iş insanı sevgilisi Mürsel Kaya’yı yakaladı. Üç yıldır birlikte olan çift, yaz sezonunu Bodrum Türkbükü’nde açtı. 

İkili önce yakın arkadaşlarının düzenlediği özel bir plaj partisine katıldı, ardından güneşin ve sohbetin tadını çıkardı.

Hatırlarsanız, çift en son geçtiğimiz Ocak ayında İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz çocukları için düzenlediği doğum günü partisinde ilk kez el ele poz vermişti.

Hatırlarsanız, çift en son geçtiğimiz Ocak ayında İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz çocukları için düzenlediği doğum günü partisinde ilk kez el ele poz vermişti.

Kovboy konseptli doğum günü organizasyonunda adeta geceye damga vuran çift, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bir önceki içeriğimizde yer vermiştik:

Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, geçen yaz da Çeşme’de tatil yaparken objektiflere yakalanmıştı.

Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, geçen yaz da Çeşme’de tatil yaparken objektiflere yakalanmıştı.

Ancak o dönem, görüntü vermemek için bir hayli çabalamışlardı.

Ancak bu yaz bambaşka!

Ancak bu yaz bambaşka!

Zehra Çilingiroğlu Bodrum’da plajda kız arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti. Ardından sevgilisi Mürsel Kaya ile bir araya geldi, şezlongta denize karşı keyifli anlar yaşadı. İkili gün boyunca denize girmedi.

İkili bu yıl görüntü vermekten çekinmedi. Aşklarını göz önünde yaşayan çift gün boyu partide birlikte eğlendi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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