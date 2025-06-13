Zehra Çilingiroğlu ve 3 Yıldır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Mürsel Kaya Bodrum Tatilinde Yakalandı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/zehra-cilin...
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mürsel Kaya ile bu yaz rotayı Bodrum’a çevirdi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre yaz sezonunun açılmasıyla ünlülerin akın ettiği Bodrum’da çift önce arkadaşlarının partisine katıldı, ardından plajda arkadaşlarıyla keyifli sohbetler etti.
İşte Bodrum’dan yansıyan tatil kareleri...
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Yaz geldi, Bodrum yine dopdolu!
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Hatırlarsanız, çift en son geçtiğimiz Ocak ayında İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz çocukları için düzenlediği doğum günü partisinde ilk kez el ele poz vermişti.
Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, geçen yaz da Çeşme’de tatil yaparken objektiflere yakalanmıştı.
Ancak bu yaz bambaşka!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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