Survivor ile Tanınan Sahra Işık Anne Oldu: Oğlunun Adını Açıkladı, İlk Kare Geldi!
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran model ve voleybolcu Sahra Işık, ilk kez anne oldu! 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturan Işık, bir süredir anne olmak için gün sayıyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini duygulandıran Işık, doğum öncesinde yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekmişti. Oğlunun ismini de paylaşan ünlü isim, bebeğiyle verdiği ilk pozu yayınladı. Sahra’yı bu özel anında yalnız bırakmayan isimler arasında Survivor’dan yakın arkadaşları Damla Can ve Seda Ocak da vardı.
İşte detaylar…
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2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Sahra Işık, geçtiğimiz yıl hamilelik haberini paylaşarak takipçilerine müjdeyi vermişti.
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Ve beklenen an geldi!
Bu özel anında yalnız kalmayan Sahra’ya, Survivor’daki yakın dostları Damla Can ve Seda Ocak eşlik etti.
Bebeklerine Pamir ismini veren çift heyecanlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Güle güle büyütsün, sağlıklı, hayırlı evlat olsun. Ne güzel, ne mutlu🥰🥰🥰🥰🥰