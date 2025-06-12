Survivor ile Tanınan Sahra Işık Anne Oldu: Oğlunun Adını Açıkladı, İlk Kare Geldi!

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için Paris’e giden çift, bu mutlu anı Eyfel Kulesi önünde çekilen romantik bir videoyla duyurmuştu. O paylaşımda Işık, “Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı… Açıkçası İdris erkek, ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıklı olsun diye dua ettik” ifadelerini kullanmıştı.

Hamileliğinin 7. ayında kaç kilo aldığını sosyal medya üzerinden açıklayan Işık, “Şu an +10 kg alındı ama doğuma kadar bakalım kaç kg olacağım. Kilo almayı asla dert etmiyorum. Önemli olan tek şey bebeğimin sağlıklı doğması” diyerek annelere moral vermişti. Sürecin zor ama bir o kadar da mucizevi olduğunu anlatan Işık, mide yanmaları ve duygusal dalgalanmalar yaşadığını da dile getirmişti.