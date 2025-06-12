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Survivor ile Tanınan Sahra Işık Anne Oldu: Oğlunun Adını Açıkladı, İlk Kare Geldi!

Survivor ile Tanınan Sahra Işık Anne Oldu: Oğlunun Adını Açıkladı, İlk Kare Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.06.2025 - 12:22

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran model ve voleybolcu Sahra Işık, ilk kez anne oldu! 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturan Işık, bir süredir anne olmak için gün sayıyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini duygulandıran Işık, doğum öncesinde yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekmişti. Oğlunun ismini de paylaşan ünlü isim, bebeğiyle verdiği ilk pozu yayınladı. Sahra’yı bu özel anında yalnız bırakmayan isimler arasında Survivor’dan yakın arkadaşları Damla Can ve Seda Ocak da vardı.

İşte detaylar…

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2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Sahra Işık, geçtiğimiz yıl hamilelik haberini paylaşarak takipçilerine müjdeyi vermişti.

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Sahra Işık, geçtiğimiz yıl hamilelik haberini paylaşarak takipçilerine müjdeyi vermişti.

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için Paris’e giden çift, bu mutlu anı Eyfel Kulesi önünde çekilen romantik bir videoyla duyurmuştu. O paylaşımda Işık, “Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı… Açıkçası İdris erkek, ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıklı olsun diye dua ettik” ifadelerini kullanmıştı.

Hamileliğinin 7. ayında kaç kilo aldığını sosyal medya üzerinden açıklayan Işık, “Şu an +10 kg alındı ama doğuma kadar bakalım kaç kg olacağım. Kilo almayı asla dert etmiyorum. Önemli olan tek şey bebeğimin sağlıklı doğması” diyerek annelere moral vermişti. Sürecin zor ama bir o kadar da mucizevi olduğunu anlatan Işık, mide yanmaları ve duygusal dalgalanmalar yaşadığını da dile getirmişti.

Ve beklenen an geldi!

Ve beklenen an geldi!

Geçtiğimiz saatlerde sancılarının başlaması üzerine apar topar hastaneye giden Sahra Işık, doğum öncesinde hastane odasından yaptığı duygusal paylaşımla herkesi duygulandırdı.

“Bu acının tarifi cidden yok. Ama hayatımda ilk kez çektiğim acının sonunda mutluluk gözyaşları dökeceğimi biliyorum. Sağlıkla gel aşkım oğlum. Allah’ım bana güç ver. Bana sabır ver. Acımı azalt. Sağlıkla kavuşayım yavruma” diyerek kalplere dokundu.

Bu özel anında yalnız kalmayan Sahra’ya, Survivor’daki yakın dostları Damla Can ve Seda Ocak eşlik etti.

Bu özel anında yalnız kalmayan Sahra’ya, Survivor’daki yakın dostları Damla Can ve Seda Ocak eşlik etti.

Seda Ocak, İdris Aybirdi ile verdiği pozun altına “Dikkatli bakın, karşınızda bir baba var” notunu düşerken, Damla Can da “Çok heyecanlıyım” dedi. 

Öte yandan paylaşımlarla birlikte bebeğin adı da ortaya çıktı.

Bebeklerine Pamir ismini veren çift heyecanlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Bebeklerine Pamir ismini veren çift heyecanlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Sahra Işık, minik Pamir’le çekilmiş ilk fotoğrafını sosyal medyada yayınladı, paylaşım büyük beğeni topladı. Annenin ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeni doğan oğlu Pamir’le ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Sahra Işık’a biz de tebriklerimizi iletiyoruz! 👶 🍼

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Handan Kargın

Güle güle büyütsün, sağlıklı, hayırlı evlat olsun. Ne güzel, ne mutlu🥰🥰🥰🥰🥰