"Problemi var": Yasmin Erbil, Babası Mehmet Ali Erbil'in Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döktü
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, katıldığı Onur Üçkarışoğlu’nun sunduğu “100’de 1” adlı programda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm çamaşırları bir bir ortaya döken Yasmin, babası için “Yedekleme problemi var” derken, çapkın erkekleri çok kolay tanıdığını söyledi. Sevgilisi Yiğit Poyraz’la uzun süredir aşk yaşadığını belirten genç isim, babasıyla hâlâ tanışmadıklarını da itiraf etti.
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar, 1989 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Konuk olduğu “100’de 1” programında özellikle babasının aşk hayatıyla ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.
Kendisinin hiç aldatılmadığını düşündüğünü de söyleyen Yasmin şöyle konuştu:
“Yedekleme problemi ne demek?” sorusuna da oldukça net bir yanıt verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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