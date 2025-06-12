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"Problemi var": Yasmin Erbil, Babası Mehmet Ali Erbil'in Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döktü

"Problemi var": Yasmin Erbil, Babası Mehmet Ali Erbil'in Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döktü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.06.2025 - 11:27

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, katıldığı Onur Üçkarışoğlu’nun sunduğu “100’de 1” adlı programda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm çamaşırları bir bir ortaya döken Yasmin, babası için “Yedekleme problemi var” derken, çapkın erkekleri çok kolay tanıdığını söyledi. Sevgilisi Yiğit Poyraz’la uzun süredir aşk yaşadığını belirten genç isim, babasıyla hâlâ tanışmadıklarını da itiraf etti. 

İşte tüm detaylar…

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar, 1989 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar, 1989 yılında nikah masasına oturmuştu.

Bu evlilikten 1995 yılında kızları Yasmin dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi, 1996 yılında yollarını ayırdılar. Yasmin Erbil ise yıllar içinde hem sosyal medyada hem de televizyon dünyasında adını duyurmayı başardı.

Bugün 29 yaşında olan Yasmin Erbil, uzun süredir Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile birlikte. Ancak ilişkileri ne kadar uzun sürerse sürsün, sevgilisi hâlâ babasıyla tanışmadı. Yasmin bu konuyu şu sözlerle anlattı:

“3 yıl olacak, hâlâ tanıştırmadım. Babam onu herkesin bildiği gibi biliyor.”

Konuk olduğu “100’de 1” programında özellikle babasının aşk hayatıyla ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Konuk olduğu “100’de 1” programında özellikle babasının aşk hayatıyla ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Babasının çapkın olduğunu lisedeyken fark ettiğini söyleyen Yasmin, bunu kendisi için avantaja çevirdiğini belirtti:

“Bazen düşünüyorum da olumlu bir yönde etkiledi. ‘Nasıl?’ diye sorarsanız; ben çapkın erkeği saçının telinden tanıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Çapkın erkek uzak dursun. Çünkü tanıyorum sizi. Sizinle büyüdüm ben, yemem. Yakın arkadaşlarım çok mutlular bu huyumdan. Bazen söylemiyorum, çünkü onu yaşamak, belalarını bulmak istiyorlar.”

Kendisinin hiç aldatılmadığını düşündüğünü de söyleyen Yasmin şöyle konuştu:

Kendisinin hiç aldatılmadığını düşündüğünü de söyleyen Yasmin şöyle konuştu:

“Sanmam. Çünkü yakalardım. Ajan gibiyim. Tam bir dedektif havasındayım. Güven olunca, saklama hareketleri olmadığı için biz bunu yaşamıyoruz” diyerek aşk hayatındaki duruşunu da paylaştı.

Ama en çok ses getiren açıklaması babasına yönelikti:

“Babamın yedekleme problemi var. Çoğu zaman sevgi görmemiş insanlar aldatıyor” diyen Yasmin, bu sözleriyle hem babasına hem de benzer karakterdeki erkeklere sağlam bir gönderme yaptı.

“Yedekleme problemi ne demek?” sorusuna da oldukça net bir yanıt verdi:

“Yedekleme problemi ne demek?” sorusuna da oldukça net bir yanıt verdi:

“Hayatında birisi var, arka planda biri daha dursun istiyor. Bunu babam kendi de açıklamıştı zaten. Karakteristik bir durum. Annemle güzel bir aşk yaşamışlar. Herhalde annemin aşktan gözü görmemiş diye düşünüyorum.”

Yasmin Erbil’in bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi cesur buldu, kimi de babasıyla ilgili bu kadar özel detayları paylaşmasını eleştirdi.Yasmin’in ekranlardaki dobra açıklamaları uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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