"Problemi var": Yasmin Erbil, Babası Mehmet Ali Erbil'in Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döktü

Bu evlilikten 1995 yılında kızları Yasmin dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi, 1996 yılında yollarını ayırdılar. Yasmin Erbil ise yıllar içinde hem sosyal medyada hem de televizyon dünyasında adını duyurmayı başardı.

Bugün 29 yaşında olan Yasmin Erbil, uzun süredir Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile birlikte. Ancak ilişkileri ne kadar uzun sürerse sürsün, sevgilisi hâlâ babasıyla tanışmadı. Yasmin bu konuyu şu sözlerle anlattı:

“3 yıl olacak, hâlâ tanıştırmadım. Babam onu herkesin bildiği gibi biliyor.”