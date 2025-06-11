Keşke Herkes Onun Gibi Olsa: Tiyatroya Giden Kıvanç Tatlıtuğ, Engelli Hayranının Ricasını Kırmadı!

En son Serenay Sarıkaya'yla başrolünde yer aldığı Aile dizisinde izlediğimiz Tatlıtuğ, bir süredir herhangi bir projede yer almasa da attığı her adım olay oluyor.

Organize İşler Bunlar 2'de hayat verdiği Saruhan karakteri üzerine yeni bir dizi çekimi aşamasında olduğu öğrenilen Tatlıtuğ'un yeni işleri merakla beklense de kendisi hem Türkiye'nin en yakışıklısı oluşu, hem süper koca, hem de süper baba kimliğiyle sık sık gündeme oturuyor.