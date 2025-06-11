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Keşke Herkes Onun Gibi Olsa: Tiyatroya Giden Kıvanç Tatlıtuğ, Engelli Hayranının Ricasını Kırmadı!

Keşke Herkes Onun Gibi Olsa: Tiyatroya Giden Kıvanç Tatlıtuğ, Engelli Hayranının Ricasını Kırmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2025 - 23:51

Attığı her adımla olay olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu geceyi tiyatroya ayırdı. Aydınlıkevler oyununda Seyhan Erdağ tarafından görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un oyun arasında engelli hayranına karşı kibarlığı büyük takdir topladı!

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Hayatımıza adım attığı günden beri su götürmez yakışıklılığıyla konuştuğumuz Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içinde karizmasını hep katlayarak devam etti.

Hayatımıza adım attığı günden beri su götürmez yakışıklılığıyla konuştuğumuz Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içinde karizmasını hep katlayarak devam etti.

En son Serenay Sarıkaya'yla başrolünde yer aldığı Aile dizisinde izlediğimiz Tatlıtuğ, bir süredir herhangi bir projede yer almasa da attığı her adım olay oluyor. 

Organize İşler Bunlar 2'de hayat verdiği Saruhan karakteri üzerine yeni bir dizi çekimi aşamasında olduğu öğrenilen Tatlıtuğ'un yeni işleri merakla beklense de kendisi hem Türkiye'nin en yakışıklısı oluşu, hem süper koca, hem de süper baba kimliğiyle sık sık gündeme oturuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda minik oğlu Kurt Efe'yle birden çok kez konuşulmuştu ünlü oyuncu. Kurt Efe'yi de ilk kez bu kadar net görmüştük!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda minik oğlu Kurt Efe'yle birden çok kez konuşulmuştu ünlü oyuncu. Kurt Efe'yi de ilk kez bu kadar net görmüştük!

2016 yılında Kurt Seyit ve Şura setinde tanıştığı stilisti Başak Dizer'le dünyaevine giren Tatlıtuğ, biricik eşine aşkını her fırsatta dile getirip, hepimizi orta yerinden çatlattı. 

Ardından 2022 yılında ilk evladı Kurt Efe'yi kucağına aldı ve oğluyla arasında kurduğu bağ, baba oğul ne zaman görüntülense manşetlere taşındı. 3 yaşında olan Kurt Efe'yi geçtiğimiz 19 Mayıs'a dek hiç net görememiştik fakat önce etkinlikte babasının kucağında, sonra da annesiyle gökyüzünü izlerken net bir şekilde görüntülendi junior Tatlıtuğ!

Babasına benzerliği ayrı, annesiyle dünya tatlısı halleri ayrı konu oldu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer kameralara tek başına yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, Seyhan Erdağ tarafından Aydınlıkevler oyununda görüntülendi.

Bu sefer kameralara tek başına yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, Seyhan Erdağ tarafından Aydınlıkevler oyununda görüntülendi.

Oyun öncesi oyunun başrolünde yer alan Demet Akbağ ile fotoğraf çektiren Kıvanç Tatlıtuğ'dan takdir toplayan bir davranış da oyun arasında geldi!

İkinci perdeye geçmeden evvel yanına gelen hayranının ailesinin ricasını geri çevirmeyen Tatlıtuğ, iki arada bir derede engelli gençle sohbet etti. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un cana yakın, sıcacık halleri kalbimizin bir kere daha erimesine ve 'Eşi benzeri yok' denilmesine sebep oldu!

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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