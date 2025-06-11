Keşke Herkes Onun Gibi Olsa: Tiyatroya Giden Kıvanç Tatlıtuğ, Engelli Hayranının Ricasını Kırmadı!
Attığı her adımla olay olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu geceyi tiyatroya ayırdı. Aydınlıkevler oyununda Seyhan Erdağ tarafından görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un oyun arasında engelli hayranına karşı kibarlığı büyük takdir topladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza adım attığı günden beri su götürmez yakışıklılığıyla konuştuğumuz Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içinde karizmasını hep katlayarak devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda minik oğlu Kurt Efe'yle birden çok kez konuşulmuştu ünlü oyuncu. Kurt Efe'yi de ilk kez bu kadar net görmüştük!
Bu sefer kameralara tek başına yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, Seyhan Erdağ tarafından Aydınlıkevler oyununda görüntülendi.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın