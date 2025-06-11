Haldun Dormen'den Çok Konuşulacak 'Türkiye' Açıklaması: "Ülkenin En Büyük Derdi Nedir?" Sorusuna Cevap Verdi!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-...
Cumhuriyet Gazetesi'nden Öznur Oğraş Çolak'a röportaj veren usta isim Haldun Dormen, oldukça samimi açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'nin en büyük derdi nedir?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk tiyatrosunun mihenk taşı, duayen Haldun Dormen'i tanıtmaya gerek dahi yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene 70. sanat yılını kutlayan Haldun Dormen, 70. sanat yılına özel bir de söyleşi kitabı çıkardı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın