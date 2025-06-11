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Haldun Dormen'den Çok Konuşulacak 'Türkiye' Açıklaması: "Ülkenin En Büyük Derdi Nedir?" Sorusuna Cevap Verdi!

Haldun Dormen'den Çok Konuşulacak 'Türkiye' Açıklaması: "Ülkenin En Büyük Derdi Nedir?" Sorusuna Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2025 - 23:05

Cumhuriyet Gazetesi'nden Öznur Oğraş Çolak'a röportaj veren usta isim Haldun Dormen, oldukça samimi açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'nin en büyük derdi nedir?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-...
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Türk tiyatrosunun mihenk taşı, duayen Haldun Dormen'i tanıtmaya gerek dahi yok!

Türk tiyatrosunun mihenk taşı, duayen Haldun Dormen'i tanıtmaya gerek dahi yok!

Tiyatronun yaşayan çınarı, sahnenin ustası, perde arkasının mimarı: Haldun Dormen! Sanat hayatında yarım asırı deviren 96 yaşındaki Dormen, sadece oyunculuğuyla değil, yönetmenliğiyle, yazarlığıyla ve tiyatroya kazandırdığı sayısız yetenekle Türk sanat dünyasında bambaşka bir yere sahip.

Dormen Tiyatrosu’nu kurarak İstanbul sahnelerine altın çağlarını yaşatan “Kanlı Nigar”dan “Papaz Kaçtı”ya, hem klasik hem müzikal türde unutulmaz işlere öncülük eden Haldun Dormen'in öğrencileri bugün ekranları ve sahneleri domine ediyor.

Ülkemiz için önemi büyük, kendisi çok kıymetli buna hiç şüphe yok!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene 70. sanat yılını kutlayan Haldun Dormen, 70. sanat yılına özel bir de söyleşi kitabı çıkardı!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene 70. sanat yılını kutlayan Haldun Dormen, 70. sanat yılına özel bir de söyleşi kitabı çıkardı!

Hayatının detaylarından bahseden Dormen, geçtiğimiz günlerde de Cumhuriyet Gazetesi'nden Öznur Oğraş Çolak'a röportaj verdi. Bir asra yakın zamandır sanatla uğraşan Haldun Dormen, Öznur Oğraş Çolak'a oldukça samimi itiraflarda bulunduğu röportajında gündeme oturan bir 'Türkiye' açıklamasında da bulundu. 

Çolak'ın 'Türkiye’nin sizce en büyük derdi nedir?' sorusuna çarpıcı bir yanıt veren Haldun Dormen, 'Söylersem beni hapse tıkarlar' dedi. 

Ardından vitesi düşürdü, gençlerden yana umudunun yüksek olduğunu belirterek, 'Türkiye çok iyiye doğru gidecek. Ondan en ufak bir kuşkum yok. Ben hep iyi niyetli olduğum için, ben Türkiye’nin geleceğini çok parlak görüyorum, bu süreçler muhakkak bitecek. Toplumun dertleri aynı, pahalılık var.' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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