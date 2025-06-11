İlk Aile Pozu Geldi: Yeni Baba Olan Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy, Oğluna Verdiği İsimle Dikkat Çekti!
İlk evladına kavuşmak için heyecanla gün sayan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy ve eşi dansçı eşi Yasemin Sancaklı, oğullarını kucağına aldı.
Bir bebek beklediklerini duygusal bir mesajla paylaşan Rüzgar Aksoy, oğluna verdiği isimle dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Adanalı dizisiyle hayatımıza giren, en son da Kirli Sepeti'nde izlediğimiz oyuncu Rüzgar Aksoy'u tanıyorsunuzdur.
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Geçtiğimiz mart ayında ise mutlu haberi dünya tatlısı pozlarla duyurmuşlardı.
Beklenen gün geldi! Rüzgar Aksoy heyecanla bekledikleri oğullarına kavuştuklarını geçtiğimiz saatlerde duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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