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İlk Aile Pozu Geldi: Yeni Baba Olan Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy, Oğluna Verdiği İsimle Dikkat Çekti!

İlk Aile Pozu Geldi: Yeni Baba Olan Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy, Oğluna Verdiği İsimle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2025 - 19:16

İlk evladına kavuşmak için heyecanla gün sayan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy ve eşi dansçı eşi Yasemin Sancaklı, oğullarını kucağına aldı. 

Bir bebek beklediklerini duygusal bir mesajla paylaşan Rüzgar Aksoy, oğluna verdiği isimle dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Adanalı dizisiyle hayatımıza giren, en son da Kirli Sepeti'nde izlediğimiz oyuncu Rüzgar Aksoy'u tanıyorsunuzdur.

Adanalı dizisiyle hayatımıza giren, en son da Kirli Sepeti'nde izlediğimiz oyuncu Rüzgar Aksoy'u tanıyorsunuzdur.

Yalnızca başarılı oyunculuk performansıyla değil, özel hayatıyla da dikkat çeken Rüzgar Aksoy, 2023 yılında dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile dünyaevine girmişti. 

Polonezköy'de evlenen ikili, samimi kır düğünüyle o dönem takdir toplamış, pek çok ünlü ismi ağırlamıştı.

Geçtiğimiz mart ayında ise mutlu haberi dünya tatlısı pozlarla duyurmuşlardı.

Geçtiğimiz mart ayında ise mutlu haberi dünya tatlısı pozlarla duyurmuşlardı.

Paylaşımda, hamileliğinin beşinci ayında olan eşi Yasemin Sancaklı Aksoy’un karnı burnunda pozları yer almış, çiftin müjdeli bebek pozuna sosyal medyada yorum ve beğeni yağmıştı. 

Rüzgar Aksoy, bir erkek bebek beklediklerini oldukça duygusal bir mesajla paylaşmış, “Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…” ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Beklenen gün geldi! Rüzgar Aksoy heyecanla bekledikleri oğullarına kavuştuklarını geçtiğimiz saatlerde duyurdu.

Beklenen gün geldi! Rüzgar Aksoy heyecanla bekledikleri oğullarına kavuştuklarını geçtiğimiz saatlerde duyurdu.

7 Haziran'ı tarih olarak not düşen Rüzgar Aksoy, ilk aile pozlarını paylaşırken oğullarına verdikleri isimi de açıkladı. 

'Hoşgeldin Diyar bebek.Seni ne kadar yaşasak bizi ne kadar sevsen kardır… 07.06.2025 🧿 👶 ♥️'  dedi. Oğulları için seçtikleri isim dikkat çekti!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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