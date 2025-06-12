Miray Daner Kumsalda Aşka Geldi: Ata Caner Çerçioğlu ile 2. Yılını Romantik Karelerle Kutladı!
Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde izlediğimiz genç ve başarılı oyuncu Miray Daner, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da magazin dünyasının merceği altında. 2 yıldır Ata Caner Çerçioğlu ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan güzel oyuncu, yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Genellikle aşk hayatını kamuoyuyla paylaşmayan Daner, bu istisnai paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
İşte Miray Daner’in o paylaşımı...
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Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde şimdiden birçok başarılı projeye imza atan Miray Daner’i tanımayan yoktur.
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Özel hayatında ise daha önce Kubilay Aka ve Oğulcan Engin’le yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Daner, yaklaşık 2 yıldır Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte.
Sevgilisiyle birlikte kumsalda el ele çekilmiş karelerini yayınlayan güzel oyuncu, paylaşıma “2 nice güzel anlara” notunu düştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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