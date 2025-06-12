onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Miray Daner Kumsalda Aşka Geldi: Ata Caner Çerçioğlu ile 2. Yılını Romantik Karelerle Kutladı!

Miray Daner Kumsalda Aşka Geldi: Ata Caner Çerçioğlu ile 2. Yılını Romantik Karelerle Kutladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.06.2025 - 16:01

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde izlediğimiz genç ve başarılı oyuncu Miray Daner, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da magazin dünyasının merceği altında. 2 yıldır Ata Caner Çerçioğlu ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan güzel oyuncu, yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Genellikle aşk hayatını kamuoyuyla paylaşmayan Daner, bu istisnai paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

İşte Miray Daner’in o paylaşımı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde şimdiden birçok başarılı projeye imza atan Miray Daner’i tanımayan yoktur.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde şimdiden birçok başarılı projeye imza atan Miray Daner’i tanımayan yoktur.

Medcezir dizisinde rol aldığı dönemden bu yana ekranların aranan yüzü olan Daner, asıl çıkışını ise Halit Ergenç’le başrolünü paylaştığı Vatanım Sensin dizisiyle yapmıştı. Sonrasında dijital projelere de yönelen genç oyuncu, Kuş Uçuşu dizisindeki performansıyla adeta parmak ısırtmış, izleyenleri kendine hayran bırakmıştı. 

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde başrolde yer alan Miray Daner, birkaç hafta önce final yapan bu yapımla ekranlara veda etmişti. Sessizliğini ise romantik bir Instagram paylaşımıyla bozdu.

Özel hayatında ise daha önce Kubilay Aka ve Oğulcan Engin’le yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Daner, yaklaşık 2 yıldır Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte.

Özel hayatında ise daha önce Kubilay Aka ve Oğulcan Engin’le yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Daner, yaklaşık 2 yıldır Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte.

İkilinin ilişkisi uzun süre magazinden uzak tutulsa da, geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan etmişlerdi. Ata Caner Çerçioğlu hakkında çok fazla bilgi olmasa da, Miray Daner, Instagram’da 2,6 milyon takipçisine özel bir paylaşım yaparak ilişkilerinin 2. yıl dönümünü kutladı.

Sevgilisiyle birlikte kumsalda el ele çekilmiş karelerini yayınlayan güzel oyuncu, paylaşıma “2 nice güzel anlara” notunu düştü.

Sevgilisiyle birlikte kumsalda el ele çekilmiş karelerini yayınlayan güzel oyuncu, paylaşıma “2 nice güzel anlara” notunu düştü.

Sade ama etkileyici bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aşkını gösterişten uzak yaşayan ama sevdiğini göstermekten de çekinmeyen Miray Daner, bu zarif paylaşımıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın