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Hayranı Çıktı: Miss World'den Eli Boş Dönen İdil Bilgen'den Filenin Sultanları ile Sürpriz Paylaşım!

Hayranı Çıktı: Miss World'den Eli Boş Dönen İdil Bilgen'den Filenin Sultanları ile Sürpriz Paylaşım!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 09:56

Türkiye Güzeli İdil Bilgen son olarak geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında dereceye girememişti. Yarışmadan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden İdil Bilgen, bu kez File’nin Sultanları ile yan yana geldi. Özellikle Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt ile ayrıca paylaşım yapan Bilgen, paylaşımlarına düşürdüğü notlarla da dikkat çekti. 

İşte o çok konuşulan kareler ve detaylar…

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Son yılların en çok konuşulan Türkiye güzellerinden biri haline gelen İdil Bilgen’i artık tanımayan yoktur.

Son yılların en çok konuşulan Türkiye güzellerinden biri haline gelen İdil Bilgen’i artık tanımayan yoktur.

2024 yılında Miss Turkey tacını takarak adını geniş kitlelere duyuran Bilgen, o günden bu yana sosyal medyanın en tartışmalı isimlerinden biri. 

Güzelliğiyle ilgili yapılan sert eleştiriler, zamanla neredeyse onunla özdeşleşti. Demet Akalın’ın “Burası güzellik yarışması, kayırma yarışması değil” çıkışı da hâlâ hafızalarda. Bir başka olaylı yorum da Bülent Ersoy’dan gelmişti: “Şabaniye benziyor, çok erkek suratlı” demiş ve ortalık karışmıştı.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde, geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın Haydarabad kentinde düzenlenen Miss World 2025’te Türkiye’yi temsil etmişti kendisi.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde, geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın Haydarabad kentinde düzenlenen Miss World 2025’te Türkiye’yi temsil etmişti kendisi.

Ancak ne yazık ki yarışmadan eli boş dönmüştü. Dereceye girememesi hem eleştirileri hem de “Haklı çıktık” paylaşımlarını beraberinde getirmişti. Miss World 2025 birincisi Taylandlı Opal Chuangsri ile kıyaslamalar da kaçınılmaz olmuştu.

Kaçıranlar için gelen yorumlardan burada bahsetmiştik:

Yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam eden İdil Bilgen, bu kez bambaşka bir ortamdan dikkat çekti.

Yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam eden İdil Bilgen, bu kez bambaşka bir ortamdan dikkat çekti.

Katıldığı bir davette Filenin Sultanları ile bir araya gelen Bilgen, önce Melissa Vargas, ardından Ebrar Karakurt ile objektif karşısına geçti. Melissa Vargas ile verdiği poza “Büyük hayranıyım” notunu düşen Bilgen’in, Ebrar Karakurt ile paylaştığı kareye ise kalp emojisi bıraktı.

Paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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