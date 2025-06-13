Hayranı Çıktı: Miss World'den Eli Boş Dönen İdil Bilgen'den Filenin Sultanları ile Sürpriz Paylaşım!
Türkiye Güzeli İdil Bilgen son olarak geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında dereceye girememişti. Yarışmadan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden İdil Bilgen, bu kez File’nin Sultanları ile yan yana geldi. Özellikle Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt ile ayrıca paylaşım yapan Bilgen, paylaşımlarına düşürdüğü notlarla da dikkat çekti.
İşte o çok konuşulan kareler ve detaylar…
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Son yılların en çok konuşulan Türkiye güzellerinden biri haline gelen İdil Bilgen’i artık tanımayan yoktur.
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Tüm bu tartışmaların gölgesinde, geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın Haydarabad kentinde düzenlenen Miss World 2025’te Türkiye’yi temsil etmişti kendisi.
Yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam eden İdil Bilgen, bu kez bambaşka bir ortamdan dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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