Hayranı Çıktı: Miss World'den Eli Boş Dönen İdil Bilgen'den Filenin Sultanları ile Sürpriz Paylaşım!

Türkiye Güzeli İdil Bilgen son olarak geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında dereceye girememişti. Yarışmadan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden İdil Bilgen, bu kez File’nin Sultanları ile yan yana geldi. Özellikle Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt ile ayrıca paylaşım yapan Bilgen, paylaşımlarına düşürdüğü notlarla da dikkat çekti.

İşte o çok konuşulan kareler ve detaylar…