Tacı Taylandlı Güzel Opal Suchata'nın Taktığı Miss World'de İdil Bilgen'in Dereceye Girememesi Dillere Düştü!
Dünyanın en güzel kadını belli oldu! Miss World 2025 finalleri 31 Mayıs’ta Hindistan’da gerçekleşti. Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen’in dereceye giremediği yarışmanın kazananı Taylandlı Opal Suchata Chuangsri oldu. Chuangsri, bu unvanı kazanan ilk Taylandlı kadın olarak tarihe geçti. İdil Bilgen ise “En İyi 40” listesinde yer aldı. Türkiye güzeli ve Taylandlı birincinin ardından sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.
İşte detaylar…
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Miss World 2025 finali büyük bir heyecanla tamamlandı.
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Hatırlarsanız Türkiye Güzeli İdil Bilgen, sosyal medyada epey eleştiri almıştı.
Miss World 2025'te de çeyrek finale kadar yükselen Türkiye Güzeli finalde ise dereyece giremedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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