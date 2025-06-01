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Tacı Taylandlı Güzel Opal Suchata'nın Taktığı Miss World'de İdil Bilgen'in Dereceye Girememesi Dillere Düştü!

Tacı Taylandlı Güzel Opal Suchata'nın Taktığı Miss World'de İdil Bilgen'in Dereceye Girememesi Dillere Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.06.2025 - 13:20

Dünyanın en güzel kadını belli oldu! Miss World 2025 finalleri 31 Mayıs’ta Hindistan’da gerçekleşti. Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen’in dereceye giremediği yarışmanın kazananı Taylandlı Opal Suchata Chuangsri oldu. Chuangsri, bu unvanı kazanan ilk Taylandlı kadın olarak tarihe geçti. İdil Bilgen ise “En İyi 40” listesinde yer aldı. Türkiye güzeli ve Taylandlı birincinin ardından sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. 

İşte detaylar…

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Miss World 2025 finali büyük bir heyecanla tamamlandı.

Miss World 2025 finali büyük bir heyecanla tamamlandı.

Hindistan’ın Haydarabad kentinde düzenlenen görkemli törende dünyanın dört bir yanından gelen güzeller, tacın sahibi olmak için sahneye çıktı. 72’nci kez düzenlenen yarışmanın galibi ise Tayland’dan Opal Suchata Chuangsri oldu. 

21 yaşındaki güzel, Miss World tacını kazanarak Tayland’ın bu alandaki ilk birincisi olarak tarihe geçti. Türkiye’yi yarışmada temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise çeyrek finale yükselerek “En İyi 40” arasına girmeyi başardı fakat dereceye giremedi.

Hatırlarsanız Türkiye Güzeli İdil Bilgen, sosyal medyada epey eleştiri almıştı.

Hatırlarsanız Türkiye Güzeli İdil Bilgen, sosyal medyada epey eleştiri almıştı.

Bülent Ersoy da bu tartışmalara dahil olmuş ‘Şabaniye’ benzetmesiyle çok konuşulmuştu. Ersoy” Bu şimdi güzel mi? Babası büyükelçi, küçük elçi beni bağlamaz da… Bu çocuk biraz erkek suratlı… Şabaniye’ye benziyor. Çocuk genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim çocuğu ama hatları biraz erkeksi… Çok erkek suratlı. Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için Güzel kadın Sibel Can’dır” demişti.

Eleştirilere karşı sessiz kalmayan İdil Bilgen de güzelliğin sadece dış görünüşle ölçülemeyeceğini vurgulamıştı. “Güzellik; iç donanım, duruş, zarafet ve dil bilgisi birleşimidir” diyen Bilgen, gerçek güzellik tarifini de şu sözlerle vermişti:

'Maalesef öyle bir durumu gelmiş haldeyiz ki kendimiz olmanın o zarafetini unutmuş durumdayız. Bence gerçek güzellik, kendimizi en otantik halimizde kucaklayıp kutlamaktan gelir' 

Ancak yine de sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamamıştı.

Kaçıranlar için:

Miss World 2025'te de çeyrek finale kadar yükselen Türkiye Güzeli finalde ise dereyece giremedi.

Miss World 2025'te de çeyrek finale kadar yükselen Türkiye Güzeli finalde ise dereyece giremedi.

Jüri tercihini Taylandlı güzellikten yana kullandı. Opal Suchata Chuangsri, güzelliği kadar özgüveni ve zarafetiyle de dikkat çekti. Yarışmanın ardından Türkiye’nin temsilcisi kadar birinci olan Chuangsri de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri birinciliği haklı bulurken, bazı kullanıcılar sonucu sorguladı.

İşte yarışmanın ardından sosyal medyada konuşulan o yorumlar…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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