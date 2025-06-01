Tacı Taylandlı Güzel Opal Suchata'nın Taktığı Miss World'de İdil Bilgen'in Dereceye Girememesi Dillere Düştü!

Bülent Ersoy da bu tartışmalara dahil olmuş ‘Şabaniye’ benzetmesiyle çok konuşulmuştu. Ersoy” Bu şimdi güzel mi? Babası büyükelçi, küçük elçi beni bağlamaz da… Bu çocuk biraz erkek suratlı… Şabaniye’ye benziyor. Çocuk genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim çocuğu ama hatları biraz erkeksi… Çok erkek suratlı. Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için Güzel kadın Sibel Can’dır” demişti.

Eleştirilere karşı sessiz kalmayan İdil Bilgen de güzelliğin sadece dış görünüşle ölçülemeyeceğini vurgulamıştı. “Güzellik; iç donanım, duruş, zarafet ve dil bilgisi birleşimidir” diyen Bilgen, gerçek güzellik tarifini de şu sözlerle vermişti:

'Maalesef öyle bir durumu gelmiş haldeyiz ki kendimiz olmanın o zarafetini unutmuş durumdayız. Bence gerçek güzellik, kendimizi en otantik halimizde kucaklayıp kutlamaktan gelir'

Ancak yine de sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamamıştı.