İdil Bilgen de Yarışıyordu! Miss World 2025 Kazananı Belli Oldu!
Miss World 2025 finali, bugün (31 Mayıs) Haydarabad’da bulunan HITEX Sergi Merkezi’nde düzenlendi. İdil Bilgen'in Türkiye'yi temsil ettiği törende Miss World 2025 kazananı belli oldu. Miss World 2025 kazananı Taylandlı Suchata Chuangsri oldu.
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Miss World 2025 kazananı belli oldu!
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Miss World'de çeyrek finale kalan İdil Bilgen, Miss World 2025'in "En İyi 40" listesinde yer aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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