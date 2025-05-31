onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İdil Bilgen de Yarışıyordu! Miss World 2025 Kazananı Belli Oldu!

İdil Bilgen de Yarışıyordu! Miss World 2025 Kazananı Belli Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 21:05

Miss World 2025 finali, bugün (31 Mayıs) Haydarabad’da bulunan HITEX Sergi Merkezi’nde düzenlendi. İdil Bilgen'in Türkiye'yi temsil ettiği törende Miss World 2025 kazananı belli oldu. Miss World 2025 kazananı Taylandlı Suchata Chuangsri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miss World 2025 kazananı belli oldu!

Miss World 2025 kazananı belli oldu!

Haydarabad’da bulunan HITEX Sergi Merkezi’nde düzenlenen Miss World 2025'te kazanan Tayland oldu!

Taylandlı Suchata Chuangsri yeni dünya güzeli oldu. Chuangsri, ayrıca Miss World yarışmasını kazanan Taylandlı ilk kadın oldu.

Taylandlı Suchata Chuangsri'nin tacını aynı zamanda ülkemizi temsil eden İdil Bilgen'in oda arkadaşı olan Opal Suchata taktı.

Miss World'de çeyrek finale kalan İdil Bilgen, Miss World 2025'in "En İyi 40" listesinde yer aldı.

Miss World'de çeyrek finale kalan İdil Bilgen, Miss World 2025'in "En İyi 40" listesinde yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
14
8
4
4
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın