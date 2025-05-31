onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Olarak Blok3'le Anılan Danla Bilic, Anneci Erkekleri Eleştirdi!

Son Olarak Blok3'le Anılan Danla Bilic, Anneci Erkekleri Eleştirdi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 20:54

Influencer Danla Bilic, Adil Yıldırım'ın 'Neyin Peşindesin?' adlı podcastine konuk oldu. Erkekler hakkında konuşan Danla Bilic'in anneci erkekler hakkında yaptığı yorum kısa sürede gündem oldu.

KAYNAK: Neyin Peşindesin Podcast

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Influencer Danla Bilic, hem paylaşımları hem yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor.

Influencer Danla Bilic, hem paylaşımları hem yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor.

Son olarak rapçi Blok3'ün lansman partisinde gördüğümüz Bilic'in adı bu defa ünlü rapçiyle anılmıştı.

Blok3'le hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Danla Bilic, Blok3'ün kendisinin elini onu kalabalığın arasından çıkartmak için tuttuğunu ve aralarında bir şey olmadığını ifade etmişti.

Danla Bilic şimdi de "Anneci erkekler" hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Danla Bilic şimdi de "Anneci erkekler" hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Adil Yıldırım'ın podcastine konuk olan Danla Bilic, 'Erkeğin ailesinde baba figürü olmaması ne ifade eder?' sorusuna 'S*çt*ık' yanıtı verirken ayrıca 'Anneci erkek sevmiyorum' diyerek itirafta bulundu.

Bilic, konuşmasının devamında "Anneler, ellerinizi erkeklerin üzerinden çekin" ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın