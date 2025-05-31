Son Olarak Blok3'le Anılan Danla Bilic, Anneci Erkekleri Eleştirdi!
Influencer Danla Bilic, Adil Yıldırım'ın 'Neyin Peşindesin?' adlı podcastine konuk oldu. Erkekler hakkında konuşan Danla Bilic'in anneci erkekler hakkında yaptığı yorum kısa sürede gündem oldu.
KAYNAK: Neyin Peşindesin Podcast
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Influencer Danla Bilic, hem paylaşımları hem yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor.
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Danla Bilic şimdi de "Anneci erkekler" hakkında söyledikleriyle gündem oldu.
Bilic, konuşmasının devamında "Anneler, ellerinizi erkeklerin üzerinden çekin" ifadelerini kullandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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