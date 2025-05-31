Nurgül Yeşilçay “Senden Daha İyisini Duyana Kadar Sessiz Kal” Akımına Katılan Ünlüleri Tiye Aldı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı en iyi kullanan ünlülerden. Kendisi hem ülke gündemini hem magazin gündemini yakından takip ediyor. Kendisi pek çok konuda eğlenceli videolar çekerek göndermeler yapıyor.

Şimdi de 'Senden daha iyisi gelene kadar sessiz kal' akımına katılan ünlüleri tiye aldı. Bu akımda yaptıkları seçimlerle sinir bozan oyuncuların ardından Yeşilçay'ın videosu beğeni topladı.