Nurgül Yeşilçay “Senden Daha İyisini Duyana Kadar Sessiz Kal” Akımına Katılan Ünlüleri Tiye Aldı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı en iyi kullanan ünlülerden. Kendisi hem ülke gündemini hem magazin gündemini yakından takip ediyor. Kendisi pek çok konuda eğlenceli videolar çekerek göndermeler yapıyor.
Şimdi de 'Senden daha iyisi gelene kadar sessiz kal' akımına katılan ünlüleri tiye aldı. Bu akımda yaptıkları seçimlerle sinir bozan oyuncuların ardından Yeşilçay'ın videosu beğeni topladı.
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"Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımı ile pek çok ünlü isim, kendi oyunculuğunu diğer oyuncularla kıyasladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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