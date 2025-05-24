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Bir Üniversite'de Söyleşiyle Katılan Türkan Şoray'a Sorulan Garip Soru Beyin Yaktı

Bir Üniversite'de Söyleşiyle Katılan Türkan Şoray'a Sorulan Garip Soru Beyin Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2025 - 20:09

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Yeşilçam'ın eşsiz yıldızı, bir döneme damgasını vuran isim Türkan Şoray. Her biri birer başyapıt olan filmleriyle izleyicinin kalbinde taht kuran, güzelliği ve yeteneğiyle adından sıkça söz ettiren, Türk sinemasının en önemli figürlerinden biri. Onunla birlikte yaşanan her sahne, her diyalog, sinema tarihine altın harflerle yazıldı. O, birçok kişi için bir idol, bir ilham kaynağı ve bir efsane oldu. Türkan Şoray'ın adı, Yeşilçam'ın Sultanı olarak anılmaya devam ediyor.

Kendisi bir üniversitenin söyleşisine konuk oldu. Fakat kendisine sorulan soru hem Türkan Şoray'ı hem izleyenleri şaşırttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Türkan Şoray'a "Türkan Şoray Kirpiği" ismi verilen örgü çeşidinin nasıl ortaya çıktığı soruldu.

Türkan Şoray'a "Türkan Şoray Kirpiği" ismi verilen örgü çeşidinin nasıl ortaya çıktığı soruldu.

Soruya nasıl cevap vereceğini bilemeyen Türkan Şoray, son dönemde kendisiyle özdeşlelen akım haline gelen 'Turkish Delight' makyajını sordu. Söyleşide bulunanlar, tüm soruların oldukça garip olduğunu, hatta 'Güzelliğiniz başınıza iş açtı mı?' sorusunun bile sorulduğunu söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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