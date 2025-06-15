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Acilen Vasi Atanması Gerekiyor: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Durumunun Kötüye Gittiği Öğrenildi

Acilen Vasi Atanması Gerekiyor: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Durumunun Kötüye Gittiği Öğrenildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2025 - 23:47

Geçtiğimiz günlerde aşırı kilo kaybıyla tüm gözleri üzerine çektikten sonra yoğun bakıma kaldırıldığının haberini aldığımız sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Candan'ın 29 kiloya düştüğünü duyuran Pınar Kerimoğlu, bu sefer de 'Acilen vasi atanması gerekiyor' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız ve daha yeni cezaevi sürecinden çıkan sosyal medya fenomeni Nihal Candan geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız ve daha yeni cezaevi sürecinden çıkan sosyal medya fenomeni Nihal Candan geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Nihal Candan'ın tahliye sebeplerinden biri de yeme bozukluğuydu.

Cezaevinden çıktıktan sonra toparladığı ve daha sağlıklı bir hale geldiği düşünülen Nihal Candan, birkaç hafta önce yine aşırı kilo kaybıyla gündeme oturdu. 5 Haziran gecesi aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 29 kiloya düştüğü, kendisine anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyulduğu öğrenildi. 

İki kez kalbi duran, yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir kez daha fenalaşarak yoğun bakım ünitesine alınan Nihal Candan, en son doğum gününü hastane yatağında çektirdiği fotoğraflarla kutlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, Nihal Candan fenalaşmadan yalnızca bir gün önce kendisiyle röportaj yapan arkadaşı Pınar Kerimoğlu'ndan Candan'ın son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, Nihal Candan fenalaşmadan yalnızca bir gün önce kendisiyle röportaj yapan arkadaşı Pınar Kerimoğlu'ndan Candan'ın son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Nihal Candan'a uygulanacak tedavi için acilen vasi atanması gerektiğinin altını çizen Pınar Kerimoğlu, 

'Arkadaşlar biraz önce annesi, Sıla, ben Tolga bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış. Acil hem de çok acil vasi atanıp bir tedavi uygulanması gerekiyor. Yani zaman kaybı olmadan bir şey yapılması gerekiyor. Çok, çok kritik durumu. Yani Allah yardımcısı olsun, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama iç acıcı bir konuşma geçmedi arkadaşlar' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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