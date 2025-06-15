Acilen Vasi Atanması Gerekiyor: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Durumunun Kötüye Gittiği Öğrenildi

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Nihal Candan'ın tahliye sebeplerinden biri de yeme bozukluğuydu.

Cezaevinden çıktıktan sonra toparladığı ve daha sağlıklı bir hale geldiği düşünülen Nihal Candan, birkaç hafta önce yine aşırı kilo kaybıyla gündeme oturdu. 5 Haziran gecesi aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 29 kiloya düştüğü, kendisine anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyulduğu öğrenildi.

İki kez kalbi duran, yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir kez daha fenalaşarak yoğun bakım ünitesine alınan Nihal Candan, en son doğum gününü hastane yatağında çektirdiği fotoğraflarla kutlamıştı.