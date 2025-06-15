Acilen Vasi Atanması Gerekiyor: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Durumunun Kötüye Gittiği Öğrenildi
Geçtiğimiz günlerde aşırı kilo kaybıyla tüm gözleri üzerine çektikten sonra yoğun bakıma kaldırıldığının haberini aldığımız sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Candan'ın 29 kiloya düştüğünü duyuran Pınar Kerimoğlu, bu sefer de 'Acilen vasi atanması gerekiyor' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız ve daha yeni cezaevi sürecinden çıkan sosyal medya fenomeni Nihal Candan geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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Geçtiğimiz saatlerde, Nihal Candan fenalaşmadan yalnızca bir gün önce kendisiyle röportaj yapan arkadaşı Pınar Kerimoğlu'ndan Candan'ın son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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